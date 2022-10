Arreda+ reúne em BH, neste sábado, pessoas interessadas em mudar o mundo

(foto: Arreda+/Divulgação )

O Coletivo QUAE promove, neste sábado (15/10), em Belo Horizonte, o "Arreda+ - Vozes e Ideias que Sacodem o Mundo", evento de palestras curtas e de alto impacto. O objetivo é compartilhar diferentes ideias e promover o conhecimento e a transformação que as pessoas querem no mundo. O nome do evento surgiu com a ideia de valorizar Minas Gerais, escolhendo uma palavra única diretamente do dialeto mineirês. Arreda significa dar espaço, dar lugar, tirar isso daí.