Rinomodelação, opção para quem não quer fazer rinoplastia; veja diferença

A rinomodelação dura em média de oito a 12 meses, e o custo do procedimento pode variar de R$2 mil a R$3 mil, explica a biomédica e especialista em rinomodelação, Angélica Lucena (foto: Reprodução/Instagram)

A rinomodelação é um procedimento que promete deixar o nariz mais bonito e harmônico, sem a necessidade dos traumas e tempo de recuperação de uma cirurgia, apenas com a aplicação de ácido hialurônico em pontos estratégicos da região. "O procedimento é indicado para tratar ponta caída, dorso proeminente, e algumas assimetrias", explica a biomédica e especialista em rinomodelação, Angélica Lucena.A rinoplastia está entre os procedimentos mais populares no Brasil, ficando atrás do lifting de mama, abdominoplastia, cirurgia de pálpebra, aumento da mama e lipoaspiração, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS)."A rinomodelação é um procedimento de correção não cirúrgico, que permite que o paciente mantenha sua rotina de trabalho normalmente após a aplicação. É realizada com anestesia local, por meio de duas picadinhas. É indicado para a correção de pequenos detalhes e pode ser feito em consultório. Já a rinoplastia é uma cirurgia indicada para grandes transformações no nariz e precisa de repouso, além de ser realizada em centro cirúrgico", explica Angélica Lucena.Distinta de uma cirurgia, a rinomodelação apresenta duas diferenças relevantes: o custo do procedimento e o tempo de duração dos resultados. "A rinomodelação dura em média de oito a 12 meses, e o custo do procedimento pode variar de R$2 mil a R$3 mil, dependendo de cada caso", destaca.Além disso, por não se tratar de um procedimento cirúrgico, tem chamado atenção por causa de benefícios, como o tempo curto de recuperação. "Na verdade, o paciente poderá ter a sua rotina de trabalho normal depois que sair do consultório. Peço apenas que se evite atividade física por 24 horas para não aumentar inchaço na região", completa a biomédica.A rinomodelação é uma técnica de preenchimento que utiliza o ácido hialurônico de alta densidade. O procedimento consiste em injetar um determinado volume dessa substância no nariz, com o objetivo de corrigir imperfeições ou defeitos, melhorando, assim, o contorno nasal. É indicada para a correção de pequenas saliências nasais ou para retocar algum detalhe de procedimento de rinoplastia. Também é útil para aumentar ou diminuir ângulos nasais, saliências indesejadas e para corrigir assimetrias ou afinar o nariz.