Setembro Verde: encontro entre transplantados e pacientes em fila de espera

Balões verdes foram lançados para representar as muitas vidas salvas através da doação de órgãos (foto: HC-UFMG/Divulgação)

Setembro é o mês destinado a incentivar campanhas de doação de órgãos em todo o país. Só em Minas Gerais, mais de 6 mil pessoas estão na fila para transplantes e renascimentos. Para reduzir o tempo de espera e aumentar as doações, foi lançada a campanha Setembro Verde, em alusão ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, lembrada nesta terça-feira (27/9).

Para lembrar a data, o Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh se reuniu hoje no campus Saúde, em Belo Horizonte, com pacientes transplantados e em fila de espera. Eles participaram de um bate-papo com médicos e de apresentações musicais da banda do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG).

Pacientes transplantados, pacientes em fila de espera e médicos compareceram ao evento (foto: HC-UFMG/Divulgação)

Balões verdes foram lançados para representar as muitas vidas salvas por esse gesto de amor.

Seminário

Ontem (26/9), começou também o "VII Seminário sobre Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes", conferência online, organizada pelo HC, que vai discutir a situação atual dos transplantes e da doação de órgãos em Minas.



O encontro é gratuito e aberto à comunidade científica e à sociedade por meio do programa de extensão da UFMG. Mais de mil pessoas foram certificadas nos últimos dois anos, entre estudantes de diversas áreas, profissionais da saúde e interessados no assunto. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

Os participantes que assinarem a lista de presença receberão um certificado. O programa visa ampliar e aprofundar as discussões de interesse na área de doação e transplante de órgãos no que diz respeito aos aspectos éticos, humanização dos serviços médicos e atendimento domiciliar no luto; doação crítica e oportuna de tecidos oculares; e técnicas relacionadas à doação e Aspectos do transplante, Resultados e Impacto na Vida dos Transplantadores.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.