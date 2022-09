Gravidez de Claudia Raia: atriz usa app para simular rosto do bebê

App simula aparência do bebê de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello (foto: Reprodução/Instagram)

Depois de divulgar a gravidez aos 55 anos , a atriz Claudia Raia postou em suas redes sociais uma imagem do possível rosto do (a) filho (a) que espera com o marido, o ator e cantor Jarbas Homem de Mello. Ela usou um aplicativo que combina a foto dos dois para projetar como seria o bebê, em idade mais avançada, sendo homem ou mulher. No stories do Instagram, Claudia Raia também lançou uma enquete perguntando aos fãs se acham que o herdeiro é menino ou menina - cerca de 71% apontaram a segunda opção.O aplicativo se chama FaceApp e simula como vai ser a criança. Está disponível para download para Android e iPhone (iOS). A partir da combinação de duas fotos do casal, parte dos mecanismos da inteligência artificial para prever como seria um filho das pessoas retratadas. São aplicadas as características físicas de cada um dos pais para chegar à provável aparência da criança, que é exibida no sexo masculino e no feminino. Além da combinação entre fotos de marido e esposa, ou namorado e namorada, o sistema também possibilita combinar as fotos com imagens de famosos, por exemplo.Após o anúncio da atriz, que aconteceu pelas redes sociais nessa segunda-feira (19/9), muitas pessoas levaram um susto com o fato de ter conseguido engravidar na idade em que está. Mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, com Edson Celulari, em casamento anterior, Claudia até ensaiou, ao lado do marido, uns passos de sapateado para comemorar a chegada de mais um membro na família.De acordo com o colunista Léo Dias, a atriz havia congelado seus óvulos há cinco anos, época em que teria manifestado que gostaria de ser mãe novamente . No entanto, em seu Stories, ela alega que foi pega de surpresa com a gravidez que, de acordo com ela, está com mais de três semanas, dando a entender que engravidou naturalmente.A técnica de congelamento de óvulos tem cada vez mais sido utilizada pelos casais que querem ter filhos, muitas vezes quando a decisão pela gravidez fica para mais tarde. Nos casos de congelamento de óvulos, a técnica utilizada é a fertilização in vitro (FIV). Nesse método, espermatozoides e óvulos são fertilizados em laboratório. Os embriões selecionados são transferidos para o útero e o processo de gestação ocorre em seguida.A porcentagem de sucesso varia de acordo com a qualidade e a quantidade de embriões fertilizados. No caso de mulheres até 35 anos, as chances chegam a 45% por meio de tratamento, quando geralmente são coletados 12 a 15 óvulos. Aos 40 anos, essa taxa cai para 25%, por isso muitos casais em que a mulher está nessa faixa etária optam pela fertilização in vitro Entre outras técnicas de reprodução assistida, estão: acompanhamento/indução da ovulação com coito programado, inseminação intra-uterina Artificial (IIU), e injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).