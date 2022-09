31% dos médicos brasileiros mantêm trabalho informal para ter renda extra

Poucos médicos, independentemente da idade, do gênero ou da nacionalidade, indicaram diversão como o motivo para manter um trabalho extra (foto: Pexels/Pixabay)





Uma pesquisa publicada pelo Medscape, fonte de notícias e informações clínicas para profissionais de saúde, mostra que 32% dos médicos brasileiros iniciaram atividade paralela devido ao fechamento de clínicas e demissões relacionadas à pandemia de COVID-19. Foram ouvidos 1.820 médicos e residentes de mais de 40 especialidades, que estão atualmente no Brasil.





O objetivo da pesquisa foi indagar sobre as atividades que realizam, além do trabalho médico para aumentar a renda e se estavam pensando em mudar sua atividade principal para uma carreira não clínica. No total, 31% dos brasileiros afirmaram que tinham algum trabalho extra informal, dos quais 34% relacionados com a medicina e 27% não clínicos.

"A motivação para se dedicar a uma atividade paralela variou bastante entre os médicos. Mas 'ganhar um dinheiro extra' foi citado por 53% dos entrevistados, seguido por 'começar a construir uma segunda carreira para quando me aposentar da medicina', além de 10% dos médicos terem como objetivo "aprimorar suas habilidades na área da saúde", disse Leoleli Schwartz, editora sênior do Medscape.



Poucos médicos, independentemente da idade, do gênero ou da nacionalidade, indicaram diversão como o motivo para manter um trabalho extra. Ao estimarem o quanto ganharam com o trabalho informal ao longo de 2021, os médicos brasileiros indicaram uma média de R$ 41.400. No recorte por gênero, a média anual de remuneração extra das mulheres foi menor do que a dos homens: R$ 44.560 contra R$ 35.968. E na comparação por faixa etária, o grupo com mais de 45 anos levou vantagem, com um ganho médio de R$ 45.296 por ano contra R$33.886 para o grupo com menos de 45 anos.





A carreira de medicina é puxada e especialmente depois do início da pandemia, as coisas não pareceram ter ficado mais fáceis, pelo contrário. Diante disso, é natural que alguns profissionais repensem as suas escolhas de carreira. Na pesquisa, 18% dos médicos responderam que consideram "abandonar a medicina para seguir uma carreira não clínica". Quando perguntados sobre se a pandemia de covid-19 os fez buscar um trabalho extra informal, 68% dos respondentes disseram que não. Quem já se dedicava ao trabalho extra há mais de dois anos foi solicitado a compartilhar o quanto costumava ganhar com a atividade antes da pandemia de COVID-19. Os médicos brasileiros informaram que ganhavam R$ 41.100 por ano.





Do total de participantes, 78% disseram que precisaram "aprender coisas novas para poder realizar ou ter sucesso no trabalho extra informal", e sobre os métodos de aprendizado, 67% recorreram a cursos/tutoriais (presenciais ou on-line), 60% buscaram conhecimento por meio de leituras, 41% preferiram conversar com outras pessoas, 10% frequentaram uma escola (ensino formal) e 11% utilizaram outros recursos.