Mater Dei abre inscrições para curso do Casal Grávido

O curso é oferecido pela Mater Dei há quase 40 anos (foto: Freepik/Divulgação)

As inscrições para o Curso do Casal Grávido 2022 da Rede Mater Dei de Saúde estão abertas. Ao longo dos meses de setembro a novembro estão previstos 3 cursos, com três módulos, que acontecem no Mater Dei Santo Agostinho, das 19h30 às 21h30. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, feita no site da Rede, e disponibilidade de vagas.

O curso é oferecido pela Mater Dei há quase 40 anos. As aulas, ministradas por Ginecologistas e Obstetras, Anestesiologistas e Pediatras da Rede, abordam desde a etapa inicial da gravidez, o momento do parto, aleitamento materno, os cuidados com o recém-nascido e outros temas.

Programação completa

Módulo 1:

A Mater Dei e a estrutura para o parto: conhecendo a Maternidade

A gravidez mudou meu corpo. Quais os principais sintomas?

Bate papo: como ter uma vida saudável durante a gestação?

Módulo 2:

Quando e como vai ser o parto?

O que acontece com o meu períneo na gravidez e no parto?

Como ter um bom parto sem dor: como funcionam as técnicas de alívio da dor e a anestesia?



Módulo 3:

Cuidados com o bebê nos primeiros dias

Amamentação e cuidados com a mama

Local: Hospital Mater Dei Santo Agostinho (Auditórios 5 e 6 ' Rua Gonçalves Dias, 2650, Santo Agostinho. Entrada pelo Pronto-socorro.)

Horário: 19h30 às 21h30

Datas: você pode escolher as datas dos módulos em meses diferentes, de acordo com a sua disponibilidade.