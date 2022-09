Aeroporto Internacional de BH recebe corrida noturna neste fim de semana

A previsão de largada é às 2h15 do domingo, dia 11. (foto: Corrida Aeroporto Internacional de BH 2019/Divulgação)

Uma experiência única espera por cerca de 2,5 mil atletas no circuito esportivo que irá movimentar a pista de pousos e decolagens do aeroporto, na madrugada do dia 11 de setembro. É a terceira edição da Corrida Noturna, promovida pelo Banco Santander e a Track&Field, em parceria com a BH Airport: a Santander Track&Field Run Series.

Tudo acontece a partir das 23h do próximo sábado, dia 10 de setembro, com uma ampla estrutura e uma programação completa para receber os atletas que terão a oportunidade de correr na pista de pousos e decolagens de aeronaves, em plena madrugada. Essa, inclusive, é uma parte do percurso, que abrange ainda a rodovia e as áreas externas do aeroporto, com opções de trajeto de 5, 10 e 21 km.

A previsão de largada é às 2h15 do domingo, dia 11. O Centro de Operações Aeroportuárias (APOC) irá coordenar as ações na área restrita do aeroporto e, o COE (Centro de Operações de Emergência), será responsável por monitorar a segurança de todo o percurso (área pública e restrita), em tempo real. Fiscais de pátio e profissionais da segurança também integram a equipe de mais de 40 envolvidos diretamente no evento, representando o aeroporto.

“Sediar a Corrida Noturna é mais uma oportunidade de nos fortalecer como um hub de conexões focado em proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes”, ressalta o CEO da BH Airport, Kleber Meira. “Estamos prontos para o mundo e priorizamos os pilares de inovação e sustentabilidade, na sua forma integral, buscando nosso reconhecimento como o melhor aeroporto do país”, reforça.

Estacionamento pelo Reservas On-line

Para os corredores que vão se deslocar para o aeroporto com veículo próprio, é possível estacionar no pátio P1, que fica próximo ao local da largada. Para efetuar a reserva, basta:

Acessar o site (https://vendasonline.bh-airport.com.br/pt) e selecionar: Entrada: 10/09 e horário aproximado Saída: 11/09 e horário aproximado

O valor do pátio P1 será de R$ 20 com a inserção do código “hubaeroporto”.

As reservas devem ser feitas com pelo menos 5 horas de antecedência.Os cancelamentos também são permitidos com pelo menos 5 horas de antecedência. Após esse prazo, não é possível cancelar.

SERVIÇO

Santander Track&Field Run Series

Data: abertura da arena às 23h do dia 10/09.

Largada às 2h15 do dia 11/9.

Percursos: 5k,10k ou 21k.