97,8% das pessoas gordas já sofreram gordofobia no Brasil

No dia 10 de setembro é celebrado o Dia de Combate à Gordofobia e, com o objetivo de aprofundar o entendimento da temática em âmbito nacional, acabam de ser lançados os resultados da Pesquisa Mapeamento da Gordofobia no Brasil.

Em formato on-line, a pesquisa contou com a participação de 603 respondentes de todo o Brasil com uma margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos e possui um intervalo de confiança de 95%.

Promovida pela jornalista Thamiris Rezende, a pesquisa mensura quais são os fatos cotidianos que escancaram o preconceito e a segregação social pelo corpo. “Sem números não há problema. Para entendermos a complexidade de uma problemática como a gordofobia, é preciso mapear estatisticamente para então refletirmos como sociedade quais são as ações concretas e políticas pública s que devem ser adotadas no combate ao preconceito e exclusão social”, explica a idealizadora.

A gordofobia é um preconceito que estrutura todo um conjunto de ações que excluem, segregam e inviabilizam o corpo gordo . Trata-se de um problema estrutural que precisa ser combatido com políticas públicas, conscientização social e busca por ações efetivas que quebrem o ciclo de violência com os corpos gordos.

Para muitos, os gordoativistas que atuam nas redes sociais têm alto impacto, uma vez que, para 27,9% dos brasileiros, os conteúdos na internet apoiam o enfrentamento individual da gordofobia.

O acompanhamento psicológico e terapêutico é a opção de enfrentamento para 23,4% dos brasileiros. No entanto, a culpabilização da vítima se mostra efetiva para 13,6% das vítimas de gordofobia, que se culpam e tentam perder peso, e outras 16,7% internalizam a violência sofrida.

“A gordofobia causa uma série de problemas de saúde . No que diz respeito à saúde física, a pesquisa escancara um dos problemas mais latentes da gordofobia: a inviabilização ao acesso aos cuidados de saúde com atendimento médico negligente e desrespeitoso. Além disso, todas as situações de gordofobia geram nos brasileiros uma série de consequências emocionais e mentais e, ainda, a busca pelo tratamento psicológico é muito baixa. Enquanto isso, a gordofobia adoece as pessoas gordas dia após dia", alerta Thamiris Rezende.