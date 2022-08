Você é um hipocondríaco? Quando a preocupação com a saúde vira doença

Entre os sinais de um hipocondríaco, ingestão excessiva de remédios e de intervenções terapêuticas (foto: Gundula Vogel/Pixabay ) Certamente, você conhece alguém que tem um medo constante e irracional de ter, ou de vir a ter, uma doença grave. Qualquer alteração fisiológica incomoda esse indivíduo, pois tudo o que ele sente, remete a alguma doença em seu imaginário. São pessoas classificadas, no dito popular como hipocondríacos.









Andréa Ladislau destaca que, para o hipocondríaco, sintomas comuns e sem relevância são interpretados como sinais de que algo grave, potencialmente fatal ou degenerativo os acomete. "A pessoa que sofre com essa condição tende a não se sentir confortável sociabilizando com outras. Um ambiente no qual as coisas não estão sob seu controle pode incomodar. E para não ficar se preocupando com isso, o indivíduo volta a sua atenção para si mesmo. E todas as alterações fisiológicas lhe são mais perceptíveis. É uma espécie de tentativa de desvio de foco inconsciente".

Estratégia psicológica que leva ao transtorno

Conforme a psicanalista, é possível citar exemplos dessa estratégia psicológica que leva ao transtorno de ansiedade de doença: "Uma dor no peito, ocasionada pela presença de gases contidos na caixa torácica, por exemplo, pode ser rapidamente relacionada a um ataque cardíaco. Ou uma simples dor de cabeça vista como um indício de tumor cerebral. Para uma pessoa que não se foca nas doenças, essas sensações passariam despercebidos. Mas para um potencial hipocondríaco não. Os sintomas existem, mas são amplificados e, de forma inadequada, se faz a interpretação".





Andréa Ladislau explica que o agente causador desse transtorno pode ser, desde um trauma ou um susto a outros fatores emocionais como, a falta de atenção, a insegurança e a baixa autoestima. "Normalmente, a pessoa que sofre tem uma tendência a estar sempre muito bem informado sobre as mais variadas doenças, sintomas e medicamentos. Ele usa com frequência os sites de pesquisas e buscas para aprender tudo. O que vai diferenciar e potencializar a hipocondria é o exagero com que essa preocupação se dá".





A psicanalista avisa que é necessário ficar atento aos sinais:



Frequência assídua em serviços de saúde e consultórios médicos

Hábito constante de se automedicar

Excesso de checape e verificações da saúde

Pessimismo e depressão em geral

Não ter um médico de referência e trocar de médico frequentemente

Preocupação em tempo integral com doenças e modos de contração e sensação de grande ansiedade ao pensar sobre assuntos ligados a saúde, ficando em estado de angústia permanente.

Portanto, Andréa Ladislau alerta que, se você se sente desta maneira ou suspeita que algum parente ou amigo possa estar sofrendo dessa condição, procure orientar e buscar ajuda de um profissional de saúde mental.