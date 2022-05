Dia do Uso Racional de Medicamentos alerta para riscos da automedicação

Automedicação possui uma alta taxa de mortalidade (foto: Pixabay/Divulgação )

Amanhã, 5/05, é o dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. A data foi criada pelo Ministério da Saúde para alertar sobre os riscos à saúde causados pela automedicação.

A ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações como dependência, intoxicação e até a morte. As discussões em torno do tema ainda reforçam a necessidade de fazer o descarte adequado dos remédios.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (Abifama), cerca de 20 mil pessoas morrem anualmente no país por causa da automedicação. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por sua vez, ressalta a importância de disseminar o uso racional de medicamentos, além de enfatizar a indispensável obrigação de administrar adequadamente os fármacos, considerando as necessidades clínicas e individuais de cada paciente.

Pensando nisso, a Drogaria Araujo disponibiliza o Serviço Farmacêutico Adesão à Prescrição. Durante uma consulta de 20 a 30 minutos com farmacêuticos da Araujo, o cliente recebe auxílio para saber como organizar seus medicamentos prescritos, de forma a garantir uma adesão ao uso, promovendo mais saúde e bem-estar.

Durante o atendimento é realizado um cadastro básico do cliente e uma entrevista com o levantamento do histórico médico, como doenças e principais queixas, além do registro de todos os medicamentos que o cliente toma.

"Nesse momento, realizamos a "conciliação dos medicamentos", que é uma análise onde verificamos as doses, horários e possíveis interações e reações adversas que os medicamentos podem causar. Nosso time utiliza de sistemas informatizados para analisar de forma rápida e assertiva os principais riscos. Nosso farmacêutico é treinado para realizar as adequações necessárias", esclarece Isabel Dias, gerente técnica do Setor Farmacêutico da Araujo.

Medicamentos em alta dosagem ou com uso desnecessário, explica a especialista, pode causar inúmeros problemas, como intoxicações, reações adversas graves, alergias, problemas renais e hepáticos e, em alguns casos, sintomas adversos inerentes a cada medicamento. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) adverte que uma das maiores causas de intoxicações no Brasil é o uso inadequado ou indiscriminado de remédios.

"Cada remédio tem substâncias que podem causar vários tipos de reações no corpo humano e isso depende de cada organismo. É preciso se precaver e usar medicamentos de forma consciente", reforça ela.

Atualmente mais de 260 lojas oferecem o serviço, bastando procurar um farmacêutico ou conferir no site www.araujo.com.br as informações dos locais onde a Drogaria Araujo presta esse atendimento. Ele custa R$ 35,00 e, além da organização e estudo dos medicamentos, é realizada a aferição da pressão, glicose e mais a montagem de quadro para organização dos medicamentos, nos melhores horários.

SERVIÇO

05/05 - Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos Serviço Farmacêutico Adesão à Prescrição;

Preço R$35;

Consultar atendimento diretamente nas lojas ou acessar www.araujo.com.br