Conta-gotas

Parentalidade





Você conhece essa palavra? Parentalidade deriva do termo original em inglês ‘parenting’. Muito utilizada nos últimos anos, o termo designa um conjunto de valores e funções na criação de uma criança. A parentalidade pode ser exercida por mães, pais, avós, padrasto, madrasta, tios, cuidadores etc., desde que os envolvidos tenham responsabilidade pela criança, especialmente no início de seu desenvolvimento. Cabe a esse responsável o papel de cuidar, estimular, educar, amar, impor limites, fortalecer a autonomia e preparar a criança para os desafios e oportunidades da vida.

Primeira visita ao dentista





Logo que o bebê nasce, é recomendável levá-lo ao especialista, momento em que a mãe recebe informações sobre os cuidados com a gengiva. Geralmente, aos seis meses, é importante que o dentista faça um programa preventivo de saúde oral, observando hábitos prejudiciais de saúde. O ideal é que a criança vá ao dentista a cada seis meses, e a cada três meses em situações de risco de cárie. Posteriormente, quando estiver com a dentição completa – por volta dos 3 anos, a criança começa a aprender a escovar os dentes sozinha. Depois desse período, os odontopediatras sugerem uma consulta a cada seis meses para a verificação de cáries, bruxismo infantil e má oclusões.

Mito sobre varizes





Uma estimativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) revelou que cerca de 38% dos brasileiros convivem com varizes, sendo 45% de mulheres e 30% de homens. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular e membro da SBACV, explica que alguns mitos devem ser desbancados, como o de que o tratamento de varizes não tem resultado e que elas sempre voltam. “Por algum motivo, a parede da veia se enfraquece e isso faz com que ela se dilate e fique inchada, deformada e dolorida. Quando tratamos cirurgicamente, a veia é retirada e, por isso, não pode voltar. O tratamento é essencial para evitarmos uma evolução das varizes para uma úlcera venosa, mas o que a cirurgia não impede é que outra veia fique doente tempos depois. E, por isso, as pessoas acham que o tratamento não funcionou.”

Vitamina D

e imunidade





Comumente associada à saúde óssea, a vitamina D é fundamental também para a imunidade, estando associada a um menor número de infecções. Segundo Héctor Cori, diretor científico da DSM para América Latina, empresa baseada em saúde, nutrição e biociência, resultados recentes da National Health and Nutrition Examination mostraram que o risco de infecções do trato respiratório foi 25% maior nas pessoas com baixos níveis de vitamina D, em comparação com aquelas que continham níveis mais elevados do nutriente. “Apesar de o Sol ser essencial para a absorção da vitamina, não é recomendado exagerar, 15-20 minutos ao dia já são suficientes e podem auxiliar a alcançar 10 mil unidades de vitamina D.”