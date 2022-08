Vídeo: o que é lúpus? Causas, sintomas e tratamento

Com mais de 65 mil diagnósticos em todo o mundo, o lúpus eritematoso sistêmico ou somente lúpus é uma das doenças autoimunes com maior quantidade de pacientes. Neste vídeo da série #PraEntender, explicamos as possíveis causas, sintomas e tratamentos para a doença, que pode surgir de forma lenta ou rápida, a depender da pessoa, e atingir os mais diferentes órgãos. Com mais de 65 mil diagnósticos em todo o mundo, o lúpus eritematoso sistêmico ou somente lúpus é uma das doenças autoimunes com maior quantidade de pacientes. Neste vídeo da série #PraEntender, explicamos as possíveis causas, sintomas e tratamentos para a doença, que pode surgir de forma lenta ou rápida, a depender da pessoa, e atingir os mais diferentes órgãos.





LEIA MAIS 11:01 - 04/08/2022 O que é o TDAH, transtono diagnosticado na atriz Suzana Alves, a Tiazinha

11:46 - 25/07/2022 Paralisia de Bell: o que é a doença do influenciador Gustavo Tubarão?

17:50 - 22/07/2022 Endometriose: vídeo explica possíveis causas e tratamento da doença



“Pessoas geneticamente predispostas a apresentar a doença, quando expostas a alguns fatores ambientais, como a luz solar, o hábito de fumar e algumas infecções ou hormonais, principalmente hormônios sexuais femininos, pode desenvolver a doença”, explica a médica Debora Cerqueira Calderaro, integrante da Comissão Científica de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). A origem da doença ainda não é totalmente conhecida, mas especialistas acreditam que fatores genéticos, ambientais e hormonais podem ajudar a entender o surgimento dela.“Pessoas geneticamente predispostas a apresentar a doença, quando expostas a alguns fatores ambientais, como a luz solar, o hábito de fumar e algumas infecções ou hormonais, principalmente hormônios sexuais femininos, pode desenvolver a doença”, explica a médica Debora Cerqueira Calderaro, integrante da Comissão Científica de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).



Há dois tipos mais comuns de lúpus: o cutâneo, que se apresenta na forma de manchas avermelhadas na pele, principalmente em regiões com exposição ao sol. E o sistêmico, no qual os órgãos internos são acometidos. O paciente tem períodos sem sintomas e outros com sintomas, esse normalmente é desencadeado por algum fator que interfira no sistema imune ou que favoreçam o aparecimento da doença, como a exposição prolongada ao sol.





Durante os surtos da doença, os sintomas mais comuns do lúpus são:

Manchas vermelhas em formato de borboleta

Dor nas articulações

Febre baixa

Emagrecimento

Perda de apetite





A doença provoca inflamação nos vasos sanguíneos e como estão em todo o corpo, a inflamação pode se espalhar por qualquer lugar do organismo, sendo que as consequências mais graves são justamente quando ele ataca os rins e o sistema neurológico. Debora Cerqueira Calderaro explica que em alguns casos os pacientes precisam realizar um transplante de rim.

Dados mostram que uma em cada 1700 mulheres no Brasil é diagnosticada com lúpus (foto: Soraia Piva/EM/D.A Press)



“Quando o tratamento da nefrite lúpica não é feito de forma rápida e adequada ou em pouquíssimos casos quando o paciente com nefrite lúpica não apresenta boa resposta ao tratamento, os rins podem parar de funcionar e esse paciente pode dissolver uma insuficiência renal crônica”, afirma a médica.

Famosos diagnosticados com lúpus

A cantora Selena Gomez, diagnosticada com lúpus em 2015, precisou passar por um transplante de rim. Em 2017, ela divulgou nas redes sociais que fez um transplante, o órgão foi doado pela atriz e amiga de Gomez, Francia Raisa.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez) A cantora Lady Gaga disse em entrevista que também foi diagnosticada com lúpus. No caso de Gaga, a doença é comum na família e, por isso, ela resolveu fazer um teste preventivo. “Minha mãe me falou que meus fãs estavam preocupados comigo, porque eu falei que estava me testando para o lúpus. A verdade é que eu não tenho nenhum sinal, nem sintoma de lúpus”, comentou durante entrevista para o apresentador Larry King, em 2010.





O cantor britânico Seal, apesar de não falar muito sobre seu diagnóstico positivo para lúpus, já chegou a dizer em entrevista que as marcas que tem no rosto são resultado da doença autoimune.





O que é doença autoimune?

Doenças autoimunes são aquelas nas quais o corpo ataca e destrói tecidos do próprio corpo por engano. Com isso, há a destruição de células saudáveis. Além do lúpus, mais de 80 doenças desse tipo são conhecidas, como a artrite reumatoide e a esclerose múltipla.