Endometriose: vídeo explica possíveis causas e tratamento da doença

Dor antes e durante o ciclo menstrual, desconforto em relações sexuais, infertilidade ou dificuldade para engravidar. Esses são alguns dos sintomas da endometriose, uma doença que atinge 10% das mulheres, sendo que muitas delas não sabem a razão pela qual sofrem dores intermináveis. Neste vídeo da nossa série #PraEntender, médica ginecologista explica por que a endometriose doi, quais os tratamentos e as possíveis causas da doença.





O que é o endométrio?

O endométrio é a parede interna que reveste o útero. Durante a menstruação, depois de o corpo ter se preparado para receber um ovócito, essa parede começa a se descolar e formar o fluxo menstrual. Ou seja, é o útero se descamando, já que não houve a fecundação e a formação de um embrião.









Segundo a ginecologista e especialista em endometriose Carolina Guedes, a dor da endometriose é resultado de vários fatores. “A dor pode estar relacionada ao processo ectópico ao útero. No período da menstruação, o corpo está mais suscetível e mais responsivo a uma resposta hormonal. Além disso, pode ser uma alteração nos neurotransmissores durante o período de alteração hormonal que a paciente fica mais suscetível à dor”, explica a médica.





Causa da endometriose

As causas da endometriose ainda não foram completamente esclarecidas pelos estudiosos, mas uma das teorias mais aceitas é a de menstruação retrógrada. De acordo com Carolina, os médicos acreditam que 99% das mulheres em fase reprodutiva têm uma parte do fluxo menstrual que volta: reflui nas tubas uterinas e caindo na cavidade pélvica.





Com isso, esse sangue leva tecido de dentro do útero para fora dele. Mas outros fatores também podem desencadear a doença, como explica Carolina. “Outros fatores têm que estar associados e vão ser responsáveis pelo desencadeamento desta doença. Alguns fatores que já foram bem elucidados e a gente pode relacionar à endometriose são a imunidade da paciente, ao estresse, a ansiedade, a correria do dia a dia, entre outros”, diz a ginecologista.





Mais de 180 milhões de pessoas no mundo, cerca de 7 milhões no Brasil, foram diagnosticadas com endometriose (foto: Arte EM) A endometriose afeta cerca de 10% da população feminina brasileira, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A doença é mais frequente entre os 25 e os 35 anos. E muitas nem sequer sabem que sofrem da doença, por acharem que alguns sintomas seriam normais.





