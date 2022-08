Teste da orelhinha: essencial no desenvolvimento auditivo e social

Conforme a fonoaudióloga Silvia Roberta Monteiro, do Hospital Paulista, a integridade do sistema auditivo é fundamental para que a aquisição de linguagem falada ocorra sem intercorrências e atrasos, e alerta para os prejuízos que podem ocorrer, caso o recém-nascido não passe pela triagem.

“Crianças que não passam pelo teste da orelhinha, e são portadoras de perda auditiva, podem ter seu desenvolvimento comprometido. Entre os danos, caso o tratamento não seja adotado precocemente, estão dificuldades de aprendizagem e compreensão, além de prejuízo na fala e na interação social”, alerta a fonoaudióloga.

Os primeiros anos de vida são críticos para a audição

Segundo Silvia Roberta Monteiro, os primeiros anos de vida são considerados críticos para o desenvolvimento da audição e da linguagem das crianças.

“O recém-nascido já apresenta estruturas nervosas especializadas no cérebro, prontas para experiências auditivas, sendo necessário apenas estimulação auditiva. Um bebê que não recebe estimulação adequada durante os dois ou três primeiros anos de vida nunca terá seu potencial de linguagem completamente desenvolvido”, alerta.

O cuidado com a audição dos bebês é importante para o desenvolvimento de linguagem receptiva e expressiva, com surgimento de habilidades sociais

A fonoaudióloga destaca a importância da identificação precoce do problema, bem como os benefícios do tratamento antes dos seis meses de vida na criança deficiente auditiva: “Juntos, esses cuidados permitem o desenvolvimento de linguagem receptiva e expressiva, com surgimento de habilidades sociais e de fala comparável aos das crianças da mesma faixa etária com boa audição.”