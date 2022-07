Mudar é possível. Depende de cada um

"Galho torto pode até morrer torto, mas também pode mudar e produzir bons frutos após uma bela mudança" Luciana Menezzes, teóloga e escritora (foto: LC/Divulgação)







Desmistificar o velho ditado “galho que nasce torto, morre torto” é a missão da teóloga Luciana Menezzes no lançamento do livro “Diário de um Soberbo”. A obra gira em torno de um sentimento trivial do ser humano: a soberba. Do latim, superbia, significa presunção ou orgulho e é caracterizada pela pretensão e superioridade.

A autora sempre teve a escrita presente por meio das músicas que criava e do diário que tinha. “Escrevia coisas que na época faziam muito sentido, mas hoje são motivo de gargalhadas”, declara. Para ela, é a partir disso que ficou clara a diferença entre os pensamentos antes e depois de amadurecer.

“Percebemos a vida com um novo olhar e encaramos as situações que acontecem de uma nova perspectiva. Esse é um dos assuntos abordados no livro, somos de uma forma hoje, mas podemos mudar e nos transformar em alguém melhor amanhã”, afirma Menezzes.

O “Diário de um soberbo” conversa com os leitores sobre temas, muitas vezes, dolorosos, mas de uma forma até mesmo bem-humorada em alguns momentos. A teóloga busca mostrar que as pessoas podem não ser perfeitas, representando ser um “galho torto” na sociedade, porém, isso não é um impedimento para se tornar alguém melhor.

“A ideia do livro é fazer uma ligação direta com cada um de nós e trazer a questão da soberba para uma versão comum e inevitável. Para facilitar a identificação com esse conceito, criei o protagonista “Soberbo da Silva”. Além de soberbo, ele tem um dos sobrenomes mais usados em nosso país. Essa composição do nome se assemelha à soberba: assim, como quase ninguém gosta de ser “da Silva”, ninguém gosta de ser chamado de soberbo”, explica Luciana.

A obra é uma ficção levada ao autoconhecimento, baseado em várias histórias da vida real, inclusive nas próprias vivências da autora incorporadas ao personagem Soberbo da Silva e sua relação com o cotidiano. O protagonista descreve em um diário a sua visão sobre os fatos da vida, e como o amor e o perdão podem ajudar na caminhada da vida, mostrando que é possível seguir em paz com os fantasmas do passado.

O livro mostra o caminho, ou processo, de quem está na busca por crescimento pessoal, instigando reflexões a quem lê. Cada um tem experiências e vivências únicas, por isso não existe solução pronta. Mas é possível que cada pessoa encontre um caminho para ser alguém melhor todos os dias. Algumas perguntas são feitas ao longo do enredo e instigam o leitor a uma análise para si mesmo: o quanto uma memória do passado tentou influenciar as suas expectativas com o presente? Quem em algum momento da história de vida errou sem ter como consertar?

Segundo Luciana, o processo de autoconhecimento é muito delicado e doloroso, e isso acontece porque é um encontro direto com as carências e os defeitos de cada um. “Porém, é um processo necessário, principalmente para que seja possível recomeçar. Para qualquer lugar que a vida te levar, sempre terá que voltar ao ponto de partida em algum momento, só que nunca será da mesma forma. A intenção é que cada recomeço seja de crescimento”.

É possível que esse processo de crescimento se perca em algum momento, mas não se preocupe, porque não é o fim. “É aí que a gente precisa estar pronto para um novo recomeço. Galho torto pode até morrer torto, mas também pode mudar e produzir bons frutos após uma bela mudança”, finaliza a escritora.

Por isso, é importante focar no objetivo, não se limitar e não se sabotar. No livro, o leitor vai perceber que todas essas situações, negativas ou positivas, fazem parte do que ele é e isso não é ruim ou bom, apenas é quem você é realmente. Então, por que não buscar ser alguém melhor?

Inspirada em grandes nomes da literatura cristã e autoajuda, como Max Lucado e Augusto Cury, Luciana traz citações e embasamento bíblico ao enredo, mas garante que a leitura não contém aspecto evangelista, por isto é indicada a todos. Sem receitas prontas para solucionar os dilemas internos, ela reforça que o verdadeiro responsável pela mudança é o próprio indivíduo.

(foto: Reprodução)

"Diário de um Soberbo"





Luciana Menezzes

Editora: Autografia

Páginas: 145 páginas

Preço: R$ 37,90

Venda: Amazon

ISBN: 9786559434015