O alerta de lutador de UFC sobre saúde mental masculina após morte de amigo

Lutador do UFC faz alerta sobre saúde mental masculina após amigo tirar a própria vida (foto: Getty Images)

O britânico Patrick "Paddy" Pimblett compete na divisão leve do Ultimate Fighting Championship (UFC), um esporte de artes marciais mistas, com quase nenhuma regra durante a luta.

É uma disciplina exigente, que mistura boxe, luta livre, taekwondo, judô com movimentos do jiu jitsu brasileiro, kickboxing e muay thai.

Um esporte radical e difícil.



Apesar de vencer a luta, o lutador deixou o octógono em prantos (foto: Getty Images)

Por isso chamou a atenção o apelo deste lutador profissional de 27 anos que, depois de vencer uma luta no fim de semana, dirigiu-se a todos os homens após ter dedicado a vitória a um amigo próximo que tirou a própria vida."Recebi uma mensagem na sexta-feira às 4 da manhã. Um amigo meu, Ricky, se suicidou na minha cidade natal, Liverpool. O estigma de que nós homens não podemos falar...", disse emocionado ao final da luta.

Pimblett pediu aos homens que não sofram em silêncio e se preocupem com a sua saúde mental, em uma mensagem direta e inspiradora. "Escute, se você é homem e tem muita coisa acontecendo... E se você acha que a única maneira de consertar isso é se matar, por favor: fale com alguém." "Fale com qualquer um. As pessoas vão te ajudar", continuou a estrela.



A reação dos telespectadores ao vivo revelou o impacto que o discurso teve naquele exato momento. "Prefiro ver meu amigo chorando no meu ombro a ter que ir ao funeral dele na próxima semana", exclamou ela. "Vamos nos livrar do estigma. Os homens precisam começar a falar."

'Vamos nos livrar do estigma. Os homens precisam começar a falar', disse o lutador após a luta (foto: Getty Images)

O lutador deixou o octógono em lágrimas após o discurso emocionado. Pimblett explicou que, depois de ouvir a notícia, ele teve que se manter forte e ir à luta "não só por ele, mas por seus amigos e pela família de Ricky, que está sofrendo mais em casa do que eu".

"Eu tive que me concentrar na luta. Tive que bloquear minhas emoções. Quando recebi a notícia na sexta-feira, eu estava chorando", disse ele.



"Eu me perguntei por que estava me preparando para uma luta e a razão é que fiz isso para poder chegar aqui e passar essa mensagem", disse ele em entrevista à BT Sports.



O UFC é tida como uma das competições mais violentas do mundo (foto: Getty Images)

"As mulheres podem falar e os homens não, porque acham que vão parecer fracos. Mas não, você é mais forte do que qualquer um se puder ir até seu amigo e dizer a ele como se sente."



Ele também disse que houve um momento na carreira dele em que as coisas deram errado. Ele tinha quebrado a mão e pensou em "fazer algo drástico". Foi um discurso muito emocionante que claramente impactou aqueles que assistiam à luta de casa.



"A entrevista com Paddy Pimblett após a luta no fim de semana pode ter ajudado a aumentar a conscientização sobre o quão importante é para as pessoas se abrirem e conversarem se estiverem tendo problemas com alguma coisa. E foi um lembrete, mais uma vez, de que não há problema em falar", disse o especialista em saúde mental Pete White ao Yorkshire Evening Post.



