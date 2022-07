Pílula contra ressaca esgota em 24 horas

Pílula contra a ressaca, agora, tem lista de espera e compra limitada diante da alta procura (foto: Michal Jarmoluk/Pixabay )





A pílula antirressaca foi desenvolvida pela farmacêutica De Faire Medical e pelo Instituto de Ciência e Saúde Pfützner, da Alemanha.





Segundo o fabricante,a pílula é uma probiótico natural, com formulação baseada na mistura de bactérias Bacillus Coagulans e Bacillus Subtilis enriquecidas com um aminoácido chamado L-cisteína e vitamina B12. Ele acelera a degradação do álcool antes de chegar ao fígado.





Em um ensaio clínico, os níveis de álcool no sangue foram reduzidos em até 50% após 30 minutos e até 70% após 60 minutos em indivíduos que tomaram a pílula em comparação com aqueles que não tomaram. Os resultados foram reunidos em um estudo publicado no periódico científico Nutrition and Metabolic Insights.





Vale registrar que a pilúla não é um remédio e, sim, um suplemento alimentar, já que não foi aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (Mhra), do Reino Unido.





Myrkl, pílula que promete acabar com a ressaca , lançada no Reino Unido, se esgotou em 24 horas. Lançada na segunda-feira (4/7), o fabricante imaginava ter um estoque de seis meses. Surpreendido, a empresa já abriu lista de espera e está com a produção a todo vapor.