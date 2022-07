CONTA-GOTAS

(foto: FREEPIK)

Saúde oral do bebê

O início do cuidado com a saúde oral das crianças é uma fase, muitas vezes, complicada para os pais ou responsáveis. Para ajudar nisso, a cirurgiã-dentista Ana Carolina Pinheiro explica que o ideal é que, ainda na gravidez, os responsáveis realizem uma consulta com a odontopediatra para realizar a instrução de higiene oral do recém-nascido. “Mesmo sem dente, o bebê deve ir ao dentista para que os pais recebam as orientações para aquele momento ou para um futuro próximo”, esclarece Ana.





Pequena Lo em ‘almoços felizes’

A mineira Lorrane Silva, mais conhecida como Pequena Lo, será, ao longo dos próximos 12 meses, a nova embaixadora da Flash, HR Tech de benefícios flexíveis. A psicóloga e influenciadora vai se conectar a diversas audiências, reforçando uma mensagem de liberdade e empoderamento. A embaixadora vai mostrar como é possível transformar um simples almoço do dia a dia em um “Almoço Feliz”, com a possibilidade de momentos inesquecíveis e que conectam equipes.





‘Trombose dos viajantes’

É preciso ter cuidado ao viajar de avião, principalmente em longos períodos. A trombose dos viajantes, ou também conhecida como Síndrome da classe econômica, é uma doença rara, porém muito subestimada considerando que a trombose pode acontecer até horas após o vôo. Para evitar tal problema, a cirurgiã vascular Aline Lamaita indica beber muito líquido, evitar bebidas alcoólicas durante o voo e medicações para dormir (elas diminuem sua mobilidade). “Mas a dica principal é movimentar suas pernas enquanto estiver sentado e procurar andar pelos corredores a cada duas horas”, sugere.





A importância do pré-natal





O pré-natal envolve uma série de exames realizados durante a gravidez, que visam o acompanhamento detalhado da saúde da mulher e do bebê. Esse cuidado ajuda a prevenir complicações e doenças que podem contribuir para o parto prematuro e até mesmo o aborto. Além disso, o pré-natal é uma forma de dar suporte à gestante, para que ela tenha uma gravidez saudável e possa esclarecer dúvidas sobre as alterações corporais da mulher, o desenvolvimento do bebê, os preparativos para o parto e os cuidados no pós-parto para ambos.





Risco de doença cardíaca em mulheres

Durante a pandemia da COVID-19, funções complexas como ser mãe, professora e ‘trabalhadora remota’ trouxeram não só estresse emocional, mas também físico. A cardiologista Maya Guerrero explica que o estresse por si só pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e, por vezes, até mesmo desencadear um ataque cardíaco. Por isso, para controlar o estresse e, consequentemente, o colesterol e a pressão arterial, a médica recomenda adotar uma dieta balanceada com mais frutas e vegetais e praticar exercícios físicos todos os dias.



