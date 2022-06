17% das brasileiras não sabem que vírus que causa câncer no útero é uma IST

(foto: Silviarita/Pixabay)

Ainda que essa seja a infecção sexualmente transmissível mais recorrente no mundo, 17% das brasileiras não sabem que o HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). É o que constata estudo recente coordenado pela Famivita sobre esses tipos de vírus que podem infectar a região genital e provocar cânceres, como o de colo do útero.A falta de clareza sobre isso é presente principalmente entre mulheres dos 45 aos 49 anos, 19% das participantes da pesquisa. Já entre as mulheres dos 25 aos 29 anos, pelo menos 17% das participantes não sabem sobre esse fato. Os dados por estado demonstram que, em Rondônia, 35% das participantes não sabem que o HPV é sexualmente transmissível. No Rio de Janeiro e em São Paulo, pelo menos 14% desconhecem a informação.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece vacinação gratuita contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos, e mulheres imunossuprimidas de 9 a 45 anos. Meninas e mulheres dos 14 aos 45 anos também podem tomar a vacina na rede particular, caso tenham acesso a um plano de saúde, ou condições financeiras para arcar com esse custo. Mas o levantamento mostrou ainda que 37% das brasileiras ignoram essa informação, especialmente mulheres dos 25 aos 29 anos, 46% do total.



Para prevenir as complicações do HPV, a vacinação é fundamental, e mulheres acima dos 25 anos devem fazer regularmente o exame do papanicolau para o diagnóstico adequado. O SUS disponibiliza o exame preventivo, que rastreia e previne o câncer do colo do útero, gratuitamente.