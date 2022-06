Dia de Cooperar: atitudes simples movem o mundo

Dia de Cooperar 2022 é uma das principais datas do cooperativismo mineiro (foto: etc/Divulgação)

O Sistema Ocemg volta a celebrar o Dia C presencialmente na Praça da Assembleia, em Belo Horizonte, com atividades diversas, participação das cooperativas de Minas Gerais, degustação de produtos do setor, além de apresentações artísticas para públicos de todas as idades. Celebrações vão muito além deste evento e acontecem em cerca de 300 municípios mineiros.

"O Dia de Cooperar - Dia C é um movimento que incentiva práticas de voluntariado e confirma o compromisso do cooperativismo com a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Todo o potencial transformador do segmento é demonstrado anualmente por meio das milhares de ações de Responsabilidade Social realizadas pelas cooperativas. O objetivo do movimento é promover, estimular e potencializar as ações voluntárias das cooperativas em uma grande corrente do bem", destaca Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg.

A programação começa às 9h, com o Batuque Salubre - Escola de Artes Instituto Unimed-BH, que abre as atividades, seguido pelo Coral Infantil Credicom. Depois serão apresentadas danças de rua, com o grupo La da Favelinha, e entretenimento circense com skyrunner, malabares, perna de pau e palhaçaria. Para fechar a programação, um concerto da Orquestra Musicoop. Além dessas atrações, serão montados espaços para exposição de produtos e serviços de cooperativas, recreação infantil, aferição de pressão, massagens e muito mais. O evento é gratuito e aberto ao público.

Como tudo começou

O Dia de Cooperar foi idealizado em 2009 pelo Sistema Ocemg, com o objetivo de incentivar práticas de voluntariado. Os resultados e participação das cooperativas mineiras chamaram a atenção de outros Estados e, em 2015, com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), passaram a desenvolver anualmente as ações do Dia C em todo o Brasil.

Em 2016, o movimento passou a trabalhar a agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) por um mundo melhor, fomentando iniciativas de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Dia C está alinhado ao 7º princípio cooperativista de "Interesse pela Comunidade", em prol de transformações sociais.

"Todo dia é dia de cooperar. Com isso, durante todo o ano as cooperativas aderem ao movimento desenvolvendo projetos de responsabilidade social, educação, saúde, cultura, entre outros, nas localidades em que estão inseridas. O primeiro sábado de julho, contudo, foi definido como data oficial para celebração do Dia C, quando cooperados, colaboradores, familiares, parceiros e comunidade se unem para comemorar as ações sociais realizadas pelas cooperativas integrantes do movimento", explica Scucato.

Em 13 anos de realização, o Dia de Cooperar em Minas Gerais tem mostrado que o voluntariado é a ponte entre as pessoas que acreditam que a solidariedade faz a diferença e transforma muitas vidas. Nesse período, mais de 13 milhões de mineiros foram beneficiados com as ações do Dia C realizadas por mais de 400 mil voluntários. Somente em 2021, as cooperativas mineiras beneficiaram mais de três milhões pessoas, com a contribuição de 28.375 voluntários.

De Minas para o mundo

Durante a 12ª edição do Seminário de Responsabilidade Social das Cooperativas Mineiras, realizado em 05 de dezembro de 2018, o Sistema Ocemg passou a integrar o Pacto Global junto à Organização das Nações Unidas (ONU) e à Rede Brasil do Pacto Global. A organização foi a primeira do país nesse segmento a aderir à agenda.

O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Como signatário do Pacto Global, o Sistema Ocemg reafirma o compromisso de trabalhar em prol da erradicação da pobreza, da proteção ao meio ambiente e do alcance da paz e da prosperidade de acordo com as metas propostas pela ONU.

Iniciativa abençoada pelo Papa

A essência do cooperativismo e as ações de voluntariado consolidadas pelo Dia C chamaram a atenção do Sumo Pontífice e, em abril de 2019, o Papa Francisco abençoou o cooperativismo por meio do Dia C. A benção aconteceu durante a conferência papal realizada no dia 10 de abril, na Praça São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, entregou a ele o livro de resultados do Dia C e o símbolo do movimento.

Além da bênção papal, o Dia C teve outras importantes conquistas ao longo dos últimos anos. Em 2015, se tornou o maior movimento cooperativista de voluntariado do país e em 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) convidou o presidente do Sistema OCB para falar sobre o tema durante uma audiência em Nova Iorque.

E, no mesmo ano, o presidente do Sistema Ocemg foi convidado a apresentar o Dia C para dirigentes de mais de 95 países presentes na Assembleia Geral da Aliança Cooperativas Internacional (ACI), em Kuala Lumpur, na Malásia. Em 2019 o Dia C foi apresentado também no Centenary Conference of The Cooperative College, em Rochdale, na Inglaterra.

O Sistema Ocemg

O Sistema Ocemg é formado pela junção de duas instituições: o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do cooperativismo no Estado; e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação profissional, monitoramento e promoção social das diversas cooperativas de Minas.

Serviço

Dia de Cooperar - Dia C 2022

Data: 02 de julho - sábado

Horário: 9h às 13h

Local: Praça da Assembleia



Programação:



9h - Batuque Salubre - Escola de Artes Instituto Unimed-BH

9h30 - Coral Infantil Credicom

9h40 - Grupo Lá da Favelinha - Dança de Rua

10h40 - Apresentação Circense

11h10 - Orquestra Musicoop



E ainda: recreação infantil, exposição de produtos e serviços de cooperativas, aferição de pressão, massagem e muitas outras atrações gratuitas e abertas ao público.

