Utensílios com compostos químicos aumentam risco cardiovascular em mulheres

Presentes do fio dental a embalagens de alimentos, passando por panelas, cosméticos, roupas e estofados, as substâncias sintéticas chamadas per e polifluoroalquil (Pfas) aumentam o risco de hipertensão em mulheres com mais de 45 anos, segundo um estudo publicado na revista Hypertension, da Associação Norte-Americana do Coração. Em comparação àquelas com níveis mais baixos de exposição, as participantes com concentrações elevadas na corrente sanguínea podiam apresentar uma chance até 71% mais elevada de sofrer da condição, associada, entre outras coisas, a doenças cardiovasculares.

Pesquisas anteriores já demonstraram que algumas dessas substâncias praticamente onipresentes elevam o risco cardiovascular, de estresse oxidativo e colesterol, entre outros. Elas são adicionadas aos bens de consumo para torná-los antiaderentes, impermeáveis e resistentes a manchas. Em abril, um estudo publicado na revista Diebetology demonstrou que mulheres de meia idade podem desenvolver diabetes quando expostas constantemente a essas moléculas, o que não é difícil, visto que, segundo a Organização para Organização e Desenvolvimento Econômico (OCDE) químicos do tipo são os mais abundantes no mundo, com mais de 4,7 mil objetos de uso cotidiano contendo Pfas.

"A sigla é curta, mas trata-se de uma grande família de compostos que são tão amplamente utilizados em bens de consumo que agora podem ser encontrados em quase qualquer lugar em que se procurar", define Oliver Jones, professor de Biociências e Tecnologia de Alimentos da Universidade de Melbourne, na Austrália.

Agora, o estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostra que, mesmo em níveis baixos no organismo, as Pfas podem ser prejudiciais à saúde. Segundo a epidemiologista Ann Arbor, coautora do artigo, essa é a primeira pesquisa que avalia se os compostos sintéticos, nos quais os átomos de oxigênio são substituídos por flúor, afetam o controle da pressão arterial em mulheres acima de 45 anos. Arbor observa que dados anteriores de uma pesquisa nacional norte-americana indicou que todos os habitantes do país têm concentrações detectáveis de pelo menos um tipo de substância no sangue.

"As mulheres parecem ser particularmente vulneráveis quando expostas a esses produtos químicos", disse a pesquisadora, em um comunicado. "A exposição aos Pfas pode ser um fator de risco subestimado para doenças cardiovasculares em mulheres", continuou. "Esses produtos não degradam no meio ambiente e contaminam ar, solo, água potável e alimentos. Um estudo estimou que dois dos Pfas mais comuns detectados na água potável que temos em casa são consumidos por mais de dois terços dos norte-americanos", afirma Ning Ding, principal autora da pesquisa.

Proibição

Para estimar o risco de hipertensão associado aos compostos, a equipe usou dados de um estudo nacional norte-americano que investigou a implicação, na saúde feminina, de diversos tipos de poluentes. Os dados incluíram mais de mil mulheres de 45 a 56 anos, que tinham pressão arterial normal no início da pesquisa. Todas as participantes foram acompanhadas anualmente de 1999 a 2017.

Os pesquisadores de Michigan fizeram um recorte do estudo para pesquisar, especificamente, a associação de sete Pfas e risco de hipertensão. Elas constataram que, ao longo do acompanhamento, das 11.722 participantes, 470 desenvolveram pressão arterial elevada. As mulheres com concentrações mais altas de ácido perfluoro-octanossulfônico, ácido perfluoro-octanoico e ácido acético (um precursor dos Pfas) apresentaram riscos 42%, 47% e 42% maiores, respectivamente, comparado às voluntárias com menor teor desses químicos no sangue. Aquelas com quantidades grandes de todas as substâncias incluídas no estudo tinham uma probabilidade 71% maior de se tornarem hipertensas.

"Sabemos há algum tempo que os Pfas interrompem o metabolismo no corpo, mas não esperávamos a força da associação que encontramos", observou, em nota, Sung Kyung Park, professor de epidemiologia e ciências da saúde ambiental da Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan e um dos autores da pesquisa. "Alguns estados norte-americanos estão começando a proibir o uso de Pfas em embalagens de alimentos e produtos cosméticos e de higiene pessoal. Nossas descobertas deixam claro que estratégias para limitar o uso generalizado de Pfas em produtos precisam ser desenvolvidas. Mudar para opções alternativas pode ajudar a reduzir a incidência de risco de pressão alta em mulheres de meia-idade."

Diagnóstico pela retina

Problemas no coração poderão ser identificados por um simples exame de rotina (foto: Amanda Dalbjorn - Unsplash/Divulgação)

No futuro, um simples exame de retina poderá fornecer informações suficientes para identificar pessoas em risco de doença arterial coronariana e infarto. É o que mostrou um estudo divulgado ontem, na conferência anual da Sociedade Europeia de Genética Humana, em Viena. Segundo os pesquisadores, a combinação de informações sobre o padrão dos vasos sanguíneos nesta camada dos olhos com dados de DNA tem potencial de fazer a detecção em um teste oftalmológico de rotina.

"Já sabíamos que variações na vasculatura da retina podem oferecer informações sobre nossa saúde", disse Ana Villaplana-Velasco, estudante de doutorado na Universidade de Edimburgo, durante a apresentação do trabalho. "Dado que a imagem da retina é uma técnica não invasiva, decidimos investigar os benefícios que poderíamos obter com essas imagens. Primeiro, estudamos os padrões de ramificação da vasculatura retiniana calculando uma medida denominada dimensão fractal (Df) a partir de dados disponíveis em um banco de dados que inclui informações s demográficas, epidemiológicas, clínicas, de imagem e genotipagem de mais de 500 mil participantes em todo o Reino Unido", contou. Os autores descobriram que uma Df mais baixa, além padrões simplificados da ramificação de vasos simplificados estão relacionados à doença arterial coronariana.

Modelo

Os pesquisadores, então, desenvolveram um modelo que foi capaz de prever o risco de infarto do miocárdio estudando participantes do banco de dados que sofreram um evento do tipo após a coleta de suas imagens da retina. O algoritmo incluiu a Df, bem como fatores clínicos tradicionais, como idade, sexo, pressão arterial sistólica, índice de massa corporal e tabagismo para calcular a chance de infarto personalizada.

"Curiosamente, descobrimos que nosso modelo foi capaz de classificar melhor os participantes com baixo ou alto risco de infarto do miocárdio quando comparado com modelos estabelecidos que incluem apenas dados demográficos", contou a doutoranda.

Ana Villaplana-Velasco disse que os pesquisadores se perguntaram se a associação da Df com o risco de infarto foi influenciada biologicamente. "Encontramos nove regiões genéticas que conduzem os padrões de ramificação vascular da retina. Quatro delas são conhecidas por estarem envolvidas na genética de doenças cardiovasculares. Em particular, descobrimos que estão envolvidas em processos relacionados à gravidade e recuperação do infarto."

Segundo a pesquisadora, a descoberta pode ser útil na identificação da propensão a outras doenças oculares e sistêmicas, como retinopatia diabética e acidente vascular cerebral. Porém, mais estudos são necessários para validar o modelo.