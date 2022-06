Pacientes oncológicos devem seguir usando máscaras

(foto: Franck Fife/AFP)

O uso de máscaras foi flexibilizado em diversas regiões do Brasil. Em alguns lugares, até em ambientes fechados, as pessoas não precisam mais utilizar a proteção. Especialistas, no entanto, fazem um alerta: pacientes em tratamento de combate ao câncer devem seguir com a máscara."O nível de transmissão voltou a subir acentuadamente. Pessoas imunossuprimidas, como é o caso de muitos pacientes com câncer, devem manter o uso da máscara", alerta o oncologista João Nunes, do Centro de Câncer de Brasília (Cettro).De acordo com o médico, mesmo com a liberação do uso por parte das autoridades públicas, cidadãos em processo de tratamento não devem abrir mão da proteção em hipótese alguma.Assim como o especialista do Cettro, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), também enfatiza que pacientes oncológicos devem seguir com máscaras em todos os ambientes.A entidade também recomenda os pacientes a prosseguirem com os demais protocolos de proteção, como evitar aglomeração, higienizar constantemente as mãos com água e álcool em gel e vacinar-se, de acordo com acompanhamento do médico oncologista.Para o oncologista João Nunes, a recomendação se estende a todos os cidadãos, independentemente das condições de saúde. "A permanência com máscaras em ambientes fechados, como hospitais, escolas e transportes públicos precisa ser mantida", defende.