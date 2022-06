Conta-gotas

Todo recém-nascido tem pouca acuidade visual. Ele só enxerga pessoas e objetos que estejam a uma distância de 20 a 30 centímetros, embora a estrutura biológica da visão esteja toda formada. O desenvolvimento da visão do bebê ocorre de forma rápida e gradual. Pode-se dizer que aos 8 meses os olhos de um recém-nascido estão devidamente treinados, sendo capazes de ver tão bem quanto um adulto, em termos de clareza e profundidade. Caso o bebê não observe objetos em movimento ou tenha problemas para mover um ou os dois olhos, leve-o ao médico, porque um exame formal de visão geralmente é feito mais tarde – entre os 3 e os 5 anos.

(foto: Freepik)

Palavra de origem grega, doula significa ‘aquela que serve’. E é exatamente esse o papel de uma doula – uma “alma boa” na vida da gestante durante a gravidez, no parto e no pós-parto, quando do nascimento do bebê. Uma das principais funções da doula é dar suporte físico e emocional à grávida, ajudando a futura mamãe até mesmo com as etapas do parto. Mais do que uma nova técnica ou um método que deve ser aplicado em uma determinada fase, a doula explica os termos médicos e procedimentos hospitalares essenciais no momento do parto.