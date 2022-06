Dia Nacional da Imunização: mobilização para aumentar taxas de vacinação

Para a técnica em vacinas do Laboratório Lustosa, Marta Moura, a situação é preocupante. “Nenhuma vacina do calendário básico, no país, conforme dados do próprio Ministério da Saúde, atingiu a meta ideal estipulada de cobertura vacinal - 90%. Um exemplo é a tríplice viral, um dos principais imunizantes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que protege contra sarampo, rubéola e a caxumba. Temos registrado números de cobertura insuficientes desde 2017. De acordo com o Instituto Butantan, naquele ano, a taxa foi de 86, 2% e caiu, no ano passado, para 71, 4%, bem longe dos 90% desejáveis para a segurança da população”, analisa.

Epidemia de sarampo e poliomielite

Com isso, reforça Marta, o Brasil, em 2023, corre sérios riscos de viver uma nova epidemia de sarampo e poliomielite. “O sarampo, por exemplo, em 2016, foi considerado erradicado. No entanto, entre 2018 e 2021, foram registrados 39, 3 mil casos da doença, com 40 óbitos. Além dele, doenças como tétano, rubéola, coqueluche, entre outras que, no passado, causaram um grande número de mortes, estão reaparecendo em números expressivos”, observa ela, lembrando que o Brasil é considerado um dos países de referência mundial em imunização, “mas estamos perdendo, perdendo para doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação”.

Outro caso, destaca a especialista, é o da poliomielite ou “paralisia infantil”, também com queda na cobertura vacinal. “Com intensa mobilização depois de anos enfrentando a doença, o Brasil recebeu, em 1994, da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o certificado atestando que o país estava livre da poliomielite e hoje o medo da doença voltar é real”, afirma.



Segundo Marta Moura, especialistas consideram que o fato de a população adulta não conviver, não ver de perto a doença é um dos fatores que a leva a desconsiderar a importância da vacinação. “Mas quem não conhece alguém que teve poliomielite e ficou com sequelas?”





Ato de responsabilidade



O Brasil corre alto risco de doenças consideradas erradicadas voltarem, como o sarampo e a poliomielite (foto: Reprodução Internet)





Para ter controle e impedir o ressurgimento dessas doenças, totalmente evitáveis, ressalta Marta, é fundamental estar em dia com o calendário nacional de vacinação, que preconiza as imunizações por faixas etárias, para crianças, adolescentes, adultos e idosos e, nos centros de referência de imunobiológicos (CRIE), existe um calendário especial para pessoas em tratamentos de doenças crônicas, oncológicas e transplantados.





“Manter a vacinação em dia em todas as faixas etárias é primordial, e é um ato de responsabilidade individual e coletiva. Muitas doenças imunopreveníveis por vacinas, quando não matam podem deixar sequelas graves como a Meningite”, pontua.



Conforme Marta, outro fator importante é evitar que as epidemias atinjam a população. “Vivenciamos uma pandemia que nos trouxe prejuízos irreparáveis não só físicos, mas emocionais e socioeconômicos. A vacinação é considerada depois da água potável o mecanismo mais seguro e eficiente para a saúde pública”, destaca a profissional.

Queda nos índices e fake news

A desinformação disseminada e o movimento antivacina são sérios obstáculos (foto: John Iglar/ Pixabay )



Para a técnica em vacinas do Laboratório Lustosa, em dois anos de pandemia, o foco no controle da COVID-19 deixou os sistemas de saúde e seus profissionais sobrecarregados, o que pode ter contribuído para a queda na imunização de outras doenças.



“Isso atrasou quase três décadas de progresso, por exemplo, na luta contra a poliomielite e o sarampo na região”, observa. Para ela, outros fatores também interferem nas baixas taxas de cobertura vacinal. Entre eles, as fake News, em que a desinformação é disseminada, e o movimento anti-vacina.



“Devido à pandemia, muitas pessoas também estão com receio de circular em unidades de saúde lotadas para vacinar, há os que têm medo dos efeitos adversos das imunizações e falta conhecimento em relação às vacinas indicadas por faixa etária e público alvo, principalmente em adultos e adolescentes”, explica.



Conscientização e sensibilização da população



Para Marta, só há um caminho possível na tentativa de reverter a situação: “Trabalhar a conscientização e a sensibilização da população. Precisamos continuar combatendo a desinformação e mostrando o quanto as vacinas são importantes para salvar vidas”, ressalta.



