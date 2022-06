Cartilha do Ministério da Saúde diz que 'não existe aborto legal'

Ministério da Saúde divulga cartilha para profissionais da saúde (foto: Reprodução)

O Ministério da Saúde disponibilizou, nesta semana, um documento que busca orientar os profissionais da área da saúde sobre o atendimento a mulheres vítimas de aborto.

Na cartilha, é afirmado que "não existe aborto 'legal'" e que, "nos casos em que há excludente de ilicitude", a situação deve ser investigada pela polícia.



No mesmo documento, o governo aponta que a matéria "não deve ser pautada por causas ideológicas nem tentar inflar números para subsidiar ações políticas".





Legislação

OMS

A publicação, que conta com o secretário nacional de Atenção Primária, Raphael Camara como "editor geral", aponta que o tratado de San José da Costa Rica, assinado em 1992, prevê a proteção ao direito à vida desde a concepção.Seguindo pela parte jurídica, a pasta reforça que o entendimento do artigo 124 do código penal "pune a mulher que pratica aborto em si mesma ou consente que outro o provoque".Em abril, o ministro da saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, afirmou que a política federal é que, por ser um "governo que acredita em Deus", são favoráveis à "vida desde sua concepção", apesar de respeitarem as exceções previstas na lei.O aborto é garantido, segundo o artigo 128 do Código Penal, em caso de risco para a vida da mulher, em casos de estupro ou violência sexual e em situações em que o bebê é anencéfalo, quando não possui cérebro, este último segue entendimento do Supremo Tribunal Federal.A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que cerca de 73 milhões de abortos são feitos todos anos no mundo, sendo apenas 45% realizados de forma correta.