Zema viaja e presidente do TJMG assume governo

Governo e empresários se unem para buscar negócios (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 15/2/23)





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), viaja hoje para a China e o Japão, “com o objetivo de promover a imagem do ambiente de negócios mineiro, além de fortalecer e consolidar relacionamentos com parceiros chineses e japoneses”. Como vai se ausentar até o dia 18 de novembro, o chefe do Executivo precisou pedir uma autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), conforme prevê o item 8 do artigo 62 da Constituição Estadual: “Cabe ao Poder Legislativo autorizar o governador a ausentar-se do estado, e o vice-governador, do país, quando a ausência exceder quinze dias”.









Além de viajar ao lado de empresários e integrantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o governador também convidou o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (MDB), para se juntar à delegação que vai à China. Tadeuzinho – como é mais conhecido o deputado – aceitou e embarcou no último sábado onde fica até a próxima terça-feira.





“A missão internacional será importante para o fortalecimento das relações bilaterais. O principal objetivo da viagem é promover o ambiente de negócios do nosso estado, além de fortalecer relacionamentos com empresários chineses, japoneses e dos demais países asiáticos, visando atrair investimentos para Minas Gerais – que é um tema prioritário para a Assembleia Legislativa. Vamos mostrar as potencialidades do estado e as inúmeras oportunidades de parcerias. Os novos contatos a serem prospectados serão fundamentais para alavancar a geração de emprego e renda em Minas”, declarou o parlamentar ao Estado de Minas.

Com a ausência de Zema, o vice-governador Mateus Simões (Novo) seria o próximo na linha de sucessão para assumir o estado de forma interina, mas o novista também estará fora do país. Ele vai ao Reino Unido participar da feira de turismo World Travel Market London.

No Judiciário

Em função das viagens de Zema, Simões e Leite, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, vai assumir o cargo de governador do Estado de Minas Gerais interinamente por uma semana, entre amanhã, dia 1º, e a próxima terça-feira, 7. “Será uma honra e uma enorme responsabilidade assumir o governo de Minas Gerais. Vou representar o estado pensando no bem dos mineiros”, disse José Arthur.





Na última quinta-feira, ele recebeu Zema e o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), na sede do TJMG. “Tenho plena convicção de que ele fará um ótimo trabalho. Será uma honra ter o presidente José Arthur Filho à frente do estado. Para mim, é uma alegria saber que o chefe do Judiciário mineiro assumirá o governo”, disse Zema.

Missão China

De acordo com a Fiemg, a iniciativa conjunta com o governo estadual foi denominada "Missão China" e terá cerca de 180 participantes, com o objetivo de promover negócios e investimentos, fortalecendo as relações bilaterais entre Minas e o país asiático. Os integrantes também terão a oportunidade de participar de iniciativas como o “Brazil China Business Fórum”, voltado para a promoção de discussões sobre o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos.





“A última edição contou com a participação de 2.800 empresas de 127 países e abrangeu diversos setores, incluindo bens de consumo, tecnologia e inovação. Os organizadores estimam que as transações durante a feira alcancem a marca de US$ 73 bilhões, um aumento de 3,9% em relação à edição anterior, com uma ampla cobertura da mídia internacional que reuniu mais de 2.800 jornalistas na última edição”, explicou Rebecca Macedo, gerente do Centro Internacional de Negócios da Fiemg.