Salabert recebe prêmio da revista 'Time' em Nova York

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) esteve em Nova York na última semana para receber o prêmio simbólico pela indicação na lista de 100 líderes influentes da revista “Time”. A parlamentar mineira havia sido indicada em setembro, junto com a também deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

Duda Salabert foi reconhecida como uma das 100 líderes capazes de influenciar as novas gerações

A revista afirma que as duas primeiras parlamentares trans do Congresso Nacional “inspiram o mundo” com suas lutas políticas e lembra da violência que ambas sofrem em sua trajetória na vida pública. Pelas redes sociais, Duda agradeceu a confiança dos mineiros e o apoio de sua equipe.