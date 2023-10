Ministério de Minas e Energia vai pagar R$ 441 milhões atrasados do CFEM

440

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), afirma que os recursos da CFEM 'são importantes para o desenvolvimento regional, financiando investimentos na saúde, educação e segurança' (foto: EVARISTO SA / AFP) O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), afirmou que a Agência Nacional de Mineração (ANM) vai repassar, nesta sexta-feira (27/10), R$ 441,3 milhões da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) a estados e cidades de todo o país.





O pagamento normalizou os atrasos que deveriam ser enviados aos municípios.









Do atual pagamento, estados e o Distrito Federal vão receber R$ 88,2 milhões e os municípios R$ 353,09 milhões. O recurso é destinado a 24 estados e 1.521 cidades.





Em agosto, o ministério alterou as regras de distribuição dos valores. As cidades que foram cortadas por ferrovias que transportem minerais passaram a receber 55% do montante, aumento de cinco pontos percentuais; onde há barragens de rejeitos e usinas de beneficiamento o percentual sai de 30% para 35%; cidades cortadas por minerodutos seguem com 5% da compensação; e onde há operação portuária, o repasse cai de 15% para 5%.

As cidades também passaram a poder acumular recursos de royalties da exploração mineral e dos impactos pela atividade em outros municípios.