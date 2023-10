Flávio Dino volta à Câmara dos Deputados após faltar em duas audiências

440

Ministro responde a perguntas de parlamentares da oposição na Comissão de Fiscalização Financeira (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)









"As razões pelas quais eu não compareci estão escritas e entregues ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). A ausência é um direito. Nem o réu é obrigado a comparecer para prestar depoimento, e eu nunca fui nem sou réu. Então se há justificativa, ela é apresentada ao presidente da Casa.", explicou Flávio Dino.





O ministro chegou a sugerir uma audiência conjunta no plenário da Câmara, onde poderia responder às centenas de requerimentos em uma única oportunidade. Dino é o membro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que mais é alvo do núcleo alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e suas audiências já causaram desconforto em parlamentares da oposição que o acusam de “deboche”.





Nesta quarta, o ministro responde a perguntas sobre as imagens de câmeras de segurança do Ministério da Justiça no 8 de janeiro , uma suposta interferência na Polícia Federal, subordinada a pasta, cortes orçamentários em ações de prevenção de criminalidade, além de problemas da segurança em outros estados da federação.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a comparecer a uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (25/10). O titular da pasta já havia faltado duas vezes em reuniões da Comissão de Segurança Pública ainda neste mês, mas agora responde perguntas dos parlamentares na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presidida pela deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF).