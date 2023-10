TV argentina tira Eduardo Bolsonaro do ar e detona discurso pró-armas

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em entrevista ao Canal 5 Notícias, na Argentina (foto: Canal 5 Notícias/Reprodução)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), apoiador do candidato da direita à Presidência Javier Milei, foi cortado do ar na TV argentina, neste domingo (22/10), quando começou a defender que a população do país tivesse acesso à armas de fogo, o que implicaria, segundo ele, em “dar condições para que os cidadãos tenham direito à legítima defesa”.