Reginaldo Lopes: 'Zema não quer RRF, quer debate ideológico'

Estado de Minas e o Portal UAI, o petista defendeu um debate político sobre a dívida do estado com a União. O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) voltou a defender a recuperação fiscal de Minas Gerais, mas afirmou que não se trata de defender o regime (RRF) proposto pelo governador Romeu Zema (Novo). Em entrevista ao programa “EM Minas”, transmitida pela TV Alterosa nesse sábado (21/10), em parceria com oe o, o petista defendeu um debate político sobre a dívida do estado com a União.





“Eu só acho que o governador Zema não quer recuperar o estado de Minas Gerais do ponto de vista fiscal, ele quer fazer debate ideológico porque ele pode muito bem negociar com a União ou negociar com o Supremo Tribunal Federal (STF) para esperar as novas diretrizes do Projeto de Recuperação Fiscal. A Fazenda está elaborando novos parâmetros para a recuperação fiscal . Esses atuais parâmetros que o Zema está utilizando já deram errado em outros estados”, disse o deputado.





Reginaldo Lopes afirma que a recuperação fiscal precisa ocorrer sem comprometer o desenvolvimento do estado e sem vender o patrimônio público.





“Eu sou da tese que nós temos que recuperar o estado com três parâmetros simples: o primeiro, sem vender os patrimônios. Por que que nós vamos vender Copasa, Cemig e Codemig que geram para o estado R$ 2 bilhões de dividendos? Vamos perder receita. Segundo parâmetro, não dá para prejudicar as políticas públicas. Só existe razão de existir prefeitura, estado, União para ofertar serviços públicos de qualidade com eficiência. Então não dá para perseguir quem presta esse serviço que são os servidores. Quando você congela, diminui a renda per capita da família , na ponta diminui o crescimento econômico do estado. Tem que fazer a economia crescer e a economia crescer pela mão dos trabalhadores, são eles que injetam dinheiro na economia circular. Terceiro parâmetro, é que nós precisamos não comprometer o desenvolvimento de Minas. Minas é uma potência, Minas é um pequeno Brasil”, emendou o deputado.





