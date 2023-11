Vice-governador concorda que Recuperação Fiscal não vai resolver problema

440

Vice-governador, Mateus Simões (Novo) afirmou que aprovação do Regime de Recuperação Fiscal permite que estado negocie com a União, daqui a nove anos, soluções para a dívida ser lentamente amortizada (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), se mostrou a favor da declaração do deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB), na noite desta segunda-feira (23/10), durante evento da Fiemg, no Minascentro.





Tadeu afirmou que o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) que o governo de Minas quer que seja aprovado no Legislativo mineiro só vai postergar o problema.









O vice-governador afirmou que a não aprovação do RRF pode fazer com que o governo federal deixe de repassar recursos para Minas e, consequentemente, atrase os salários e pagamentos a fornecedores, mas que o estado tem uma questão ética de não atrasar.

A solução para o problema fiscal do Estado, de acordo com Simões, passa pelo governo federal. Ele ressaltou ainda que caso o projeto seja aprovado, o governo estadual terá que se reunir com o federal para encontrar uma solução.





"(Daqui a nove anos), teremos que nos juntar com credor, que é a União, e mais uma vez tentar construir soluções para que essa dívida seja lentamente amortizada", alegou.