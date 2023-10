Prefeito visita gabinete de Cleitinho e é xingado por assessores

440

(foto: Roque de Sá/Agência Senado)





O chefe do executivo municipal, vice-presidente da Ameg e secretário da Alago, alega que tinha uma reunião agendada com o senador. Já os interlocutores de Cleitinho, confirmam que a agenda não havia sido marcada.





O prefeito diz ter ido à Brasília dar continuidade a uma série de compromissos. Segundo ele, a assessoria do senador Cleitinho marcou uma reunião em seu gabinete para às 13h da terça-feira (18/10).

Assim, no horário previamente marcado, o prefeito compareceu acompanhado de alguns vereadores da base.



"Ao chegar no gabinete, fomos recebidos na recepção em pé, e a assessora disse que a reunião estava cancelada e que o senador não nos atenderia. Até aí, tudo bem. Mesmo tendo viajado 800 km até Brasília, compreendo que imprevistos acontecem. Porém, não fomos avisados. Fomos pegos de surpresa e informados na hora em que já estávamos no gabinete", explicou.





Segundo o prefeito, em seguida, as assessoras do senador disseram a seguinte frase: "aqui não é a porta da esperança". De acordo com as assessoras parlamentares, nenhum dos pedidos seria atendido porque o prefeito "pediu demais".





Questionados pela reportagem, interlocutores do senador afirmaram que Cleitinho não sabia sobre a agenda. O político ficou sabendo do caso e marcou um segundo encontro com o prefeito. Os dois se reuniram no gabinete do senador às 20h de ontem, quarta-feira (19/10).





Segundo testemunhas do local, Cleitinho pediu desculpas pelo ocorrido. Além disso, comprometeu-se a indicar R$1 milhão para Anápolis.