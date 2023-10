'Quem Ama Não Mata' debate violência política de gênero em BH

440

A cientista política Marlise Matos, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher (Nepem) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Movimento Feminista "Quem Ama Não Mata" promove no próximo dia 26, em Belo Horizonte, na Casa de Jornalistas, uma palestra sobre “Violência Política de Gênero e Raça” proferida pela cientista política Marlise Matos, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher (Nepem) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A palestra inaugura o Seminário Leituras e Ações Feministas.

Nela, Marlise Matos vai abordar o crescimento da violência política no Brasil, com recorte sobre os ataques contra as mulheres parlamentares, vítimas este ano de uma escalada de ameaças de morte e estupro, com concentração de casos em Minas Gerais, onde somente nos três últimos meses, oito parlamentares, entre deputadas e vereadoras, foram intimidas por meio de mensagens eletrônicas com teor altamente violento e misógino.

“O debate sobre o tema se impõe diante dos atuais e absurdos ataques a parlamentares dos legislativos estadual e municipal de Belo Horizonte, pela proximidade das eleições no ano que vem, pela leniência das polícias e do aparato de segurança pública, pela sensação de impunidade que a omissão e lentidão do Estado em apurar a violência contra essas parlamentares passa aos agressores e penaliza as vítimas”, afirma o movimento, criado em 1980, em protesto contra a escalada de feminicídios em Belo Horizonte e refundado em 2018.

Palestra: “Violência Política de Gênero e Raça” - professora Marlise Matos, cientista política e Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher (Nepem) da UFMG

Data: Dia 26 de outubro de 2023, quinta-feira, às 19h

Local: Casa de Jornalistas - Av. Álvares Cabral, 400 – Lourdes/BH - Entrada Franca