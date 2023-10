Deputada estadual Lohanna volta a receber ameaças de estupro

440

Desde que recebeu as primeiras ameaças em agosto, a parlamentar passou a contar com uma escolta de policiais militares, que a acompanham 24 horas por dia. (foto: DIVULGAÇÃO)





Esta é a quinta vez em que ela é alvo de ameaçasa desde o início da carreira política dela. Um boletim de ocorrência foi formalizado e encaminhado à Polícia Civil.

A parlamentar já compartilhou o conteúdo do e-mail com os órgãos que compõem a força-tarefa e insiste na necessidade de agilidade nas investigações. Para ela, é "inaceitável que deputadas eleitas de forma legítima sejam alvo de ameaças tão graves, enquanto as autoridades demoram a oferecer respostas apropriadas."





Em uma nota à imprensa, Lohanna lembra que o Ministério Público conduziu uma operação há aproximadamente 10 dias, mas enfatiza a urgência em responsabilizar os culpados o mais rápido possível. "A cada dia que passa sem que alguém seja responsabilizado, a sensação de impunidade cresce e os criminosos se sentem à vontade para ameaçar e falar o que quiserem sem temer as consequências."





A parlamentar reitera que é intolerável que deputadas eleitas legitimamente enfrentem ameaças tão sérias, enquanto as autoridades demoram a fornecer respostas adequadas.









Desde que recebeu as primeiras ameaças em agosto, a parlamentar passou a contar com uma escolta de policiais militares, que a acompanham 24 horas por dia.

"Além disso, compreendemos que essa atmosfera de impunidade é extremamente perigosa para a democracia e para os mandatos feministas, que defendem os princípios democráticos, os direitos humanos, as causas ambientais, a educação pública gratuita e de qualidade, a cultura, e tantas outras batalhas essenciais. Lohanna agradece as mensagens de solidariedade e assegura que permanecerá firme na luta por uma Minas Gerais mais digna para todos", afirma o comunicado.

A deputada Lohanna França (PV) foi novamente alvo de ameaças de estupro e morte através do e-mail corporativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Esta é a segunda vez que a parlamentar recebe esse tipo de ameaça este ano, desde que assumiu o cargo de deputada estadual.