Janones humilha funcionários em áudio e diz que primo 'quer roubar milhões'

As gravações e prints revelam momentos de raiva e descontentamento do parlamentar, datados de 2022 (foto: Gilmar Félix / Câmara dos Deputados )





Nas falas, Janones também se refere a colaboradores como "vermes", "incompetentes" e "despreparados".

Os áudios foram publicados na quinta-feira (19), pelo colunista Paulo Capelli, do portal "Metrópoles".

"Está ficando insustentável. Só tenho pessoas ineficazes ao meu lado. Eles não sabem fazer nada. Essa situação está me consumindo. Chamo o Mac lá fora: 'Mac, onde está a chave do estúdio?'. Era para ele responder: 'Não sei, vou verificar.' E em vez disso, ele apenas vira e sai", lamenta Janones. "Que situação lamentável é essa? Como diabos ele pretende concorrer à prefeitura de Ituiutaba daqui a dois anos? Só fala em ações ilícitas. Em fechar o estabelecimento [para celebrar] assim que ganhar", completa.





Janones continua os ataques ao primo: "[Mac] quer desonestidade, quer ganhar 30 mil por mês, quer participar de esquemas de propina milionária. Eu estava falando sobre Deus no carro [e ele disse]: 'Eu só quero arrumar companhia para nos satisfazer quando ganharmos'. Parece que ele está buscando provocar, para nos tirar do sério. Não o quero ao meu lado. Pedi algo simples: 'Pega a chave do carro'. E ele não consegue. Para que eu quero alguém assim ao meu lado?".





"Liguei lá agora: 'Estou indo para o estúdio'. Mac perguntou: 'Você já almoçou?' [Respondi:] 'Sim. Estou indo para o estúdio.' Campanha! Deputado federal! Você tem uma oportunidade de transformar sua vida. E ele diz: 'Ah, entendi. Vá então'", continua, referindo-se ainda ao primo. Mac Janones foi candidato a vereador em Uberaba em 2020, mas não obteve sucesso na eleição.





"Vou retirar todos da campanha agora. Agora! Isto se encerra aqui. Vou até o fim sozinho", afirma. "Ontem, passei das 3 da tarde até meia-noite chorando em uma sala, completamente sozinho, sem que ninguém se importasse com o meu estado. Vocês têm pais. Eles vão partir um dia. E as pessoas ao redor de vocês vão retribuir a vocês o mesmo apoio que vocês me deram. Colhemos o que plantamos", conclui.





Nas redes sociais de Mac, é possível ver fotos dele ao lado de Janones na Câmara dos Deputados.

