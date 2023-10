Oposição ao Governo Lula anuncia suspensão de obstrução

440

Movimento foi interrompido "temporariamente" pelos opositores ao governo (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados) As bancadas de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados anunciaram a suspensão “temporária” da obstrução que travava os trabalhos no Congresso Nacional. O movimento havia sido iniciado no fim de setembro, em resposta a julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) em que os parlamentares avaliam como temas do Legislativo.









"Decidimos suspender o processo de obstrução e nos mantermos vigilantes, diligentes e abertos ao diálogo na busca de nosso objetivo fundamental que é a preservação do Estado Democrático de Direito, baseado na independência, equilíbrio e harmonia entre os Poderes", diz a nota divulgada pelas lideranças.









O líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), afirmou que o grupo está dando um “voto de confiança” em Pacheco, que teria se mostrado “muito firme” com a possibilidade de aprovação das propostas de interesse do grupo ainda em 2023.

Em resposta aos julgamentos no STF que deliberam sobre a descriminalização das drogas e do aborto, parlamentares da ala conservadora anunciaram uma série de medidas. Entre as propostas, estão um plebiscito sobre o direito ao aborto e uma Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que pode criminalizar a posse e porte de qualquer substância ilícita, independente da quantidade.





Pacheco ainda deu uma série de declarações defendendo uma reforma na suprema corte do país, incluindo a criação de mandatos de oito anos para os magistrados. Atualmente, os mandatos são vitalícios, sendo interrompidos por uma aposentadoria compulsória quando um ministro completa 75 anos.