Presidente de comissão chama Dino de 'despreparado' e 'arrogante'

Dino afirmou que tinha compromissos "inadiáveis" para faltar em audiência na Câmara (foto: Agência Senado/Reprodução)

O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, deputado Sanderson (PL-RS), disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, é “despreparado” e “arrogante”. O membro do primeiro escalão do governo havia sido convidado para uma audiência nesta terça-feira (10/10), mas não compareceu perante os parlamentares.









Sanderson ainda ressalta que Dino “não tem condições” de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, se referindo a possibilidade do membro do primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir a cadeira deixada vaga com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Dino é um dos favoritos para se tornar magistrado da Suprema Corte, ao mesmo tempo que a indicação é alvo de protestos do núcleo bolsonarista no Congresso.





Ainda segundo Sanderson, o ministério foi aparelhado e há uma crise na segurança pública nacional. Dino já compareceu à comissão em outras oportunidades, ainda no primeiro semestre do ano, quando era convidado para falar sobre as ações do ministério em relação aos atos golpistas do 8 de janeiro. Na época ele viralizava com respostas em que os opositores consideravam como “debochadas”.