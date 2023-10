Petista pede que Bolsonaro ressarça União por reunião com embaixadores

440

Deputada federal Dandara Tonanzin (PT-MG) pede que Jair Bolsonaro (PL) devolva aos cofres públicos os gastos do Estado com a transmissão da reunião com representantes internacionais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) A deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG) enviou à Advocacia-Geral da União (AGU) um pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devolva o dinheiro público que foi usado para a reunião com embaixadores, em julho de 2022.





"Quem arcou com os custos dessa reunião com fins golpistas? A União. Nós que pagamos, na prática. (...) Acionei a Advocacia-Geral da União para que Bolsonaro devolva aos cofres públicos todos os custos com a reunião com embaixadores e todos os custos da ação de Investigação Judicial Eleitoral", escreveu a parlamentar em suas redes sociais nesta quarta-feira (4/10).









No referido evento, Bolsonaro levantou suspeitas sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro e sobre a confiabilidade das urnas, mas não apresentou nenhuma prova que corroborasse sua versão.





Entre as desinformações e mentiras repetidas pelo então candidato à reeleição, estavam as de que o sistema eleitoral eletrônico é utilizado por apenas dois países do mundo e que um hacker teria entrado no sistema.

O encontro fez com que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenasse o ex-presidente à inelegibilidade por oito anos por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, pois a reunião ocorreu no Palácio do Alvorada e transmitida pela TV Brasil.