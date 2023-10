ALMG vota hoje projeto que pode tornar Alckmin cidadão mineiro

440

O PRE justifica a cidadania honorária a Alckmin pelos "notáveis serviços prestados a Minas Gerais", dando origem a um projeto da Mesa Diretora da Casa para oficializar a concessão da honraria.





"O Brasil voltou a respirar democracia e Geraldo Alckmin tem uma extensa lista de serviços prestados à defesa do processo democrático em nosso país. Ao lado de dirigentes políticos e democratas de diversos matizes, participou de jornadas pela redemocratização e garantia de direitos políticos e sociais do povo brasileiro e foi decisivo na formação da frente ampla, nas eleições de 2022, para vencer a extrema-direita e seus ataques à democracia. Por isso indicamos seu nome como cidadão honorário de Minas Gerais", afirmou o deputado.



Além de Sintrocel, o texto também foi endossado por parlamentares da Rede, PT, PSOL, PV, PMN, PSD, PSB e PV.





Agora, o projeto aguarda votação. Caso obtenha a maioria dos votos dos deputados, a honraria será conferida ao vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Embora seja natural de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, onde iniciou sua carreira política, Alckmin costumava afirmar durante as eleições presidenciais que era "mineiro de coração". O ex-membro do PSDB possui avós nascidos na cidade de Baependi, no Sul do Estado.





A homenagem foi concedida pelo governador Romeu Zema em 2019, conforme o decreto de numeração especial nº 300, em reconhecimento "pelos notáveis serviços prestados em âmbito federal e estadual, no exercício das chefias de Estado e de governo do Brasil". No mês passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro também recebeu a mesma honraria . Após um atentado em Juiz de Fora, o ex-chefe do Planalto começou a afirmar que havia "renascido" em Minas.A homenagem foi concedida pelo governador Romeu Zema em 2019, conforme o decreto de numeração especial nº 300, em reconhecimento "pelos notáveis serviços prestados em âmbito federal e estadual, no exercício das chefias de Estado e de governo do Brasil".





A solenidade ocorreu no mês passado na ALMG, atendendo a um requerimento assinado por 26 parlamentares, tendo o deputado Coronel Sandro (PL) como primeiro signatário. Participaram da cerimônia deputados estaduais e federais, bem como diversos apoiadores de Bolsonaro.





Outras honrarias





Além de Alckmin, a Mesa Diretora já emitiu parecer favorável para a concessão da cidadania honorária de Minas Gerais ao ex-secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato; ao deputado Sargento Rodrigues (PL); ao ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral, Cássio Azevedo Fontenelle; ao ex-deputado Inácio Franco (PV); e ao presidente do Tribunal de Justiça, José Arthur de Carvalho Pereira Filho.

Está agendada para esta terça-feira (3/10) a votação, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), do Projeto de Resolução (PRE) que confere a cidadania honorária de Minas Gerais ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).