PSD avalia candidatura própria à Prefeitura de Lagoa Santa

Cássio Soares ressaltou a crescente importância que o partido tem ganhado nos últimos anos e enfatizou a adesão de novas lideranças empresariais e municipais à legenda (foto: PSD de Lagoa Santa/Reprodução)

Para Soares, essa iniciativa é um marco na consolidação do PSD como um partido atuante e comprometido com o desenvolvimento local. A possibilidade de uma candidatura própria amplia a representatividade do partido no município e oferece aos eleitores uma opção sólida e alinhada com as necessidades da população,. diz a sigla.





A decisão final sobre a candidatura será tomada em momento oportuno, levando em consideração aspectos estratégicos e o apoio da base partidária e da sociedade.

O Partido Social Democrático (PSD) de Lagoa Santa está considerando lançar uma candidatura própria para a prefeitura da cidade na Grande BH.A decisão foi tomada durante uma reunião na sede estadual do partido. Estiveram presentes o deputado Cássio Soares, presidente do PSD em Minas Gerais, e o deputado Cristiano Xavier, representante majoritário da sigla no município, além de membros da comissão municipal.