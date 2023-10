TCE-MG aceita pedido do Ministério Público e barra privatização da Codemge

A privatização da Codemge requer a aprovação de um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) (foto: Codemge/Reprodução)

Nova decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), assinada pelo conselheiro Durval Ângelo, acolheu uma solicitação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) junto ao órgão, resultando em um novo entrave no processo de privatização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).O conselheiro determinou a suspensão do "Programa de Gestão de Portfólio", uma etapa preliminar para avaliação dos ativos da companhia, destinados a serem oferecidos ao setor privado.