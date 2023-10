Cassado, Deltan justifica a filiação ao Novo: 'Time de guerreiros'

440

Dallagnol ainda elogiou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) foi às redes sociais justificar sua filiação ao Partido Novo, anunciada nesse sábado (30/9). O ex-procurador da operação Lava Jato afirmou que encontrou na legenda um “time de pessoas patriotas e idealistas” e um “time de guerreiros que não desiste nunca do Brasil”.













Entrei no @partidonovo30 porque encontrei nele um time de pessoas patriotas e idealistas apaixonadas pelo Brasil e pelos brasileiros, que luta com coragem por causas em que acredito e é o único que tem coragem de enfrentar os donos do poder. Segue o fio com 7 causas do Novo%uD83E%uDDF5 %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) October 2, 2023

Segundo o ex-parlamentar, o partido é o único que se posicionou contra a discriminalização do aborto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de ter coragem de enfrentar os “abusos, ilegalidades e autoritarismos” do Poder Judiciário. “Prova disso é a CPI do Abuso de Autoridade proposta pelo Novo e que teve mais de 500 mil assinaturas”, disse.





Dallagnol ainda citou o antipetismo do partido, afirmou que o Novo apoia a Lava Jato “sem ressalvas” e defende a liberdade de expressão. “O Novo não relativiza o crime e não é adepto do coitadismo e do vitimismo penal, nem da ‘bandidolatria’ que é a marca do PT”, emendou.





Tecnicamente, Deltan foi considerado “ficha suja” pela Justiça Eleitoral, contrariando uma das diretrizes da fundação do Novo. Os ministros do TSE consideraram que o ex-deputado cometeu uma fraude contra a Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal (MPF) 11 meses antes das eleições, enquanto enfrentava Processos Administrativos Disciplinares (PADs) por conta de sua atuação como procurador.