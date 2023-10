Vídeo: Briga entre militantes interrompe Congresso do Psol

440

Uma briga entre militantes do Psol interrompeu o Congresso Nacional do partido neste domingo (1º/10), que ocorre em Brasília. Um vídeo, compartilhado nas redes, mostra o momento em que um homem chega a dar um soco no outro. No momento, eles estavam no palco do evento e precisaram ser contidos pelas pessoas que estavam próximas.

A pessoa que está com o microfone tenta então controlar a confusão. "Isso não companheiros", pede. Depois manda todos descerem do palco. Não fica claro qual o motivo do desentendimento. Otenta contato com o Psol para mais informações, mas ainda não teve retorno.

A convenção elegeu, neste domingo, a historiadora Paula Coradi para presidente da legenda. As eleições foram polarizadas entre duas correntes no partido. Uma, liderada pelo deputado federal Guilherme Boulos, que saiu vencedora, apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a outra, que tem como liderança a deputada Sâmia Bomfim, prega a independência da legenda.

Briga no Congresso do Psol em Brasília (foto: (Redes sociais/ reprodução))

A chapa de Paula Coradi teve 300 votos contra os 147 votos da outra. Além da eleição de Paula Coradi e do novo Diretório Nacional do PSOL, o Congresso do partido aprovou resoluções sobre Conjuntura Nacional, Conjuntura Internacional, Eleições 2024 e Balanço e Organização do Partido.

Paula Coradi é filiada ao Psol desde 2009 e tem 38 anos. Ela é professora licenciada da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo.