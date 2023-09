BH escolhe novos conselheiros tutelares neste domingo; saiba como votar

440

Cada uma das regionais da cidade tem cinco conselheiros escolhidos em votação popular (foto: PBH/ Divulgação) Belo Horizonte escolhe neste domingo (1/10) seus novos 45 conselheiros tutelares, cinco nomes para cada uma das nove regionais da capital mineira. A eleição é facultativa e ocorre em todas as cidades brasileiras. A capital mineira vem de um recorde de participação no último pleito e tem a escolha dos responsáveis por assegurar os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) envolta em disputas políticas e até mesmo uma Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) na Câmara Municipal (CMBH). Veja, no final desta matéria, os endereços para votação e os candidatos de BH em cada região.









Uma vez eleitos, os conselheiros tutelares tomam posse em 10 de janeiro de 2024 e têm mandato até 2027. O cargo prevê uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, incluindo plantões, e tem um salário mensal de R$ 4.433,15. A remuneração fica a cargo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





Neste ano, uma das principais novidades na escolha dos conselheiros é a utilização de urnas eletrônicas em todas as cidades brasileiras. Apesar do uso do mesmo equipamento empregado na escolha de representantes para cargos do Executivo e Legislativo, o resultado do pleito não deve ser divulgado já neste domingo.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, a previsão é de que os nomes eleitos sejam conhecidos a partir de publicação no Diário Oficial do Município (DOM) entre quarta (4/10) e quinta-feira (5/10).





Leia mais: BH não libera ônibus de graça para eleições de conselheiros tutelares





Votação recorde e tensão política





A última escolha de conselheiros tutelares de BH aconteceu em outubro de 2019 e terminou com 46.545 votos, uma participação recorde para as, até então, nove eleições para o cargo já realizadas na capital. Insuflada pela polarização vivida nas eleições gerais do ano anterior, o pleito foi marcado por disputas ideológicas. Um ano após a vitória de Jair Bolsonaro, à época no PSL, sobre Fernando Haddad (PT) na disputa presidencial, temas como ‘escola sem partido’, ‘ideologia de gênero’ e menções à influência de movimentos sociais e grupos religiosos nos conselhos tomaram as seções de votação





Ao todo, no último pleito, concorreram 223 candidatos. A votação recorde foi dividida entre as regionais da seguinte forma: 5.665 votos na Regional Leste; 5.488 na Oeste; 5.484 na Nordeste; 5.432 no Barreiro; 5.325 na Norte; 5.280 na Centro-Sul; 5.266 em Venda Nova; 4.311 na Noroeste; e 4.294 na Pampulha.





O cenário neste ano não promete ser diferente. A escolha dos conselheiros também acontece após disputa presidencial tão ou mais acirrada que a anterior, desta vez se encerrando com vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL). Além disso, em Belo Horizonte ocorre a CPI da Assistência Social, que mira justamente a atividade dos Conselhos Tutelares.





A comissão de investigação no Legislativo da capital foi instalada sob o pretexto de simplificar o processo seletivo para os candidatos a conselheiros e averiguar possíveis abusos na seleção dos concorrentes, que devem atender a uma série de pré-requisitos qualificatórios para se mostrarem aptos para exercer a função. A CPI, no entanto, coaduna com interesses de instituições como a Igreja Universal do Reino de Deus, que pretendem ampliar sua influência dentro dos conselhos, conforme informado anteriormente pela reportagem do Estado de Minas





Na seleção dos candidatos para o pleito deste ano houve um imbróglio entre a prefeitura da capital e integrantes de grupos religiosos no estágio de análise de currículo dos candidatos. Nove interessados apresentaram como comprovação de experiência com crianças e adolescentes trabalhos voluntários feitos na Igreja Universal do Reino de Deus e tiveram sua candidatura indeferida pelo Executivo.





Por sua função de regulação e exercício dos direitos das crianças e adolescentes, os conselheiros tutelares são figuras proeminentes dentro das comunidades e têm contato direto com pais e instituições de ensino. Esse posto de destaque faz com que as eleições para os conselhos atraiam grande atenção de movimentos sociais, grupos religiosos e mesmo de eventuais candidatos nas eleições municipais do ano que vem, já que os conselheiros podem ser importantes cabos eleitorais com boa ramificação em diversos pontos da cidade.









Conheça os candidatos e os pontos de votação em cada regional de BH





* Os candidatos com a marca (R) após o nome concorrem à reeleição





Barreiro





Candidatos e número de urna:





Élida Fernanda - 108

Kele (R) - 101

Cláudia Regina- 107

Priscila Alves (R)- 105

Eliana Pinheiro - 102

Edna- 106

Estela- 104

Patrícia Santos- 109

Victor Campos- 103

Pastor Rafael Fraga- 110

Diney Moura- 111





Pontos de votação:





Coordenadoria de Atendimento Regional Barreiro -Rua David Fonseca, 1147 Milionários

Escola Municipal Antônio Aleixo -Avenida Olinto Meireles, 250 Barreiro

Escola Municipal Isaura Santos- Rua Hoffman, 80 - Miramar (Barreiro).

Escola Municipal Helena Antipoff- Rua Antônio Eustáquio Piazza, 4020 – Tirol

Escola Municipal União Comunitária- Rua Professor Luiz Bicalho, 505 - Brasil Industrial

Escola Municipal Polo de Educação Integrada POEINT Barreiro- Praça Modestino de Sales Barbosa, 50 Flávio Marques Lisboa

Escola Municipal Jonas Barcellos Corrêa- Rua Professora Dirce Maria, 240 - Petrópolis





Centro-Sul





Candidatos e número de urna:





Dalila Rosane- 211

Neidinha (Tia Neide) - 203

João do Projeto Itamar- 208

Luciane Cezarina (P)- 204

Adriana Kalina- 207

Jorge Custódio- 202

Soraia Sena- 201

Patrícia Reis (P)- 210

Sueli Xavier- 209

Madeleine- 206

Rogério Rego (R)- 205





Pontos de votação:



Diretoria Regional de Assistência Social Centro Sul - Rua Rio de Janeiro, 1187– 5º andar - Centro

Escola Municipal Senador Levindo Coelho- Rua Caraça, 910 - Serra

Escola Municipal Ulisses Guimarães- Rua Bolívia, 532 - São Pedro

Escola Municipal Theomar de Castro Espíndola- Rua Mica, 144 - Novo São Lucas

Escola Municipal Caio Líbano Soares- Rua Carangola, 288 - 5º andar - Santo Antônio

Escola Municipal Mestre Paranhos- Rua Alcida Torres, 20 - Conjunto Santa Maria

Escola Municipal Vila Fazendinha- Rua Paulo de Souza nº 51 – Vila Fazendinha





Leste





Candidatos e número de urna:





Lucas Demetrio- 309

Alida Maria de Jesus Costa (R)- 312

Neide Lima (R)- 308

Maurício/Neneo- 306

Zezé- 302

Vânia Costa- 301

Professora Maria Cristina (R)- 305

Marcia Crispim - 314

Lívia Santos- 307

Wandinho Lelis- 311

Professora Sissi- 303

Jefferson/Branco - 310

Professor Valtinho- 313

Jadson Nantes- 304





Pontos de votação:





Diretoria Regional de Assistência Social Leste- Rua Anhanguera, 79 – Santa Teresa

Escola Municipal Wladimir de Paula Gomes- Rua Uarira, 350 - Caetano Furquim

Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira- Avenida Itaituba, 12 - São Geraldo

Escola Municipal Professora Alcida Torres- Rua Álvaro Fernandes, 144 - Taquaril

Escola Municipal Emídio Berutto- Rua Conceição do Pará, 1726 - Santa Inês

Escola Municipal Santos Dumont- Avenida Mem de Sá, 600 - Santa Efigênia

Escola Municipal Israel Pinheiro- Rua Desembargador Bráulio, 1147 – Alto Vera Cruz





Nordeste

Cris Silva- 405

Carlos Junior (R)- 410

Sindalva Lopes (R)- 407

Surya Noara (R)- 411

Luciana Fidelis (R)- 406

Danielle Machado - 409

Renata Pires- 404

André Soares- 412

Deia Militão- 403

Gilmar Barbosa- 401

Laíra Luanda- 408

Carli Ramos- 402





Pontos de votação:





Escola Municipal Professora Consuelita Cândida- Rua Dom Silvério, 301 - Jardim Belmonte

Escola Municipal Maria da Assunção de Marco- Rua Ana Horta, 98 – Goiânia

Escola Municipal Oswaldo França Junior- Rua Circular, 335 - São Gabriel

Diretoria Regional de Assistência Social Nordeste- Rua Alberto Cintra, 71 - União

Escola Municipal Professor Paulo Freire- Rua Paulo Campos Mendes, 311 – Ribeiro de Abreu

Escola Municipal Professora Maria Mazarello- Rua Benedito Neves, 45 - Nazaré

Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares- Rua Jundiaí, 567 - Concórdia





Noroeste

Candidato e número de urna:





Laura Moreira (R)-501

Lenimara Rocha (R)- 510

Gleiciane Martins (R)- 505

Ricardo Pepita - 507

Cleide- Cleidinha- 502

Rosimeire Pinto- Meirinha (R)- 508

Andrea Salustiano- 504

Danielle Lúcia (R)- 508

Ludmila Prado- 503

Aline Schrim- 509





Pontos de votação:





Escola Municipal Monsenhor Artur de Oliveira- Rua Fornaciari, 157 – Caiçaras

Escola Municipal Maria de Rezende Costa* Avenida Abílio Machado, 1009 - Alípio de Melo

Escola Municipal de Belo Horizonte- Avenida José Bonifácio, 189 - São Cristóvão

Escola Municipal Arthur Guimarães -Avenida Américo Vespúcio, 1610 - Nova Esperança

Escola Municipal Prefeito Oswaldo Pieruccetti- Avenida Regida, 309 - Jardim Filadélfia

Escola Municipal João Pinheiro- Rua Padre Manoel Bernardes, 303 - Alto dos Pinheiros

Escola Municipal Luigi Toniolo- Rua Mafra, 124 - Glória





Norte

Candidato e número de urna:





Cristiane- Tia Cris -608

Rosilda Cardoso (R)- 611

Murilo Paulo- 605

Gabriela Amorim (R)- 615

Laurinda Jesus (R)- 613

Conselheira Tutelar ngela (R)- 602

Tio Ray- 614

Vanda- 609

Sheila Simão- 610

Rosana Maria- 601

Mirna Gonçalves Niversino- 607

Juliana- 604

Carina Cristine- 616

Guu- 612

Perpétua Becalli- 606

Sandrinho Campo Alegre-603





Pontos de votação:



Escola Municipal Francisco Campos- Rua Heraldo Belisário, 190 - Tupi

Escola Municipal Hilda Rabello Matta -Rua Joventina da Rocha, 72 - Heliópolis

Escola Municipal Jardim Felicidade- Rua Expedicionário Jesus Ramos, 250

Conjunto Felicidade

Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes- Rua dos Mamoeiros, 98 - Vila Cloris

Escola Municipal Josefina Souza Lima- Rua Maria Ortiz, 195 - Primeiro de Maio

Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga- Rua Coquilho, 10 - Zilah Sposito

Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira- Rua Agenor de Paula Estrela, 393 - Jaqueline









Oeste





Candidato e número de urna:





Samir Soares- 711

Flávia Cristina de Lima- 705

Marco Aurélio (R)- 703

Dr. Fausto- 702

Camila Ribeiro- 712

Maxwell Miguel- Dudu (R)- 713

Vanessa Beco (R) - 710

Karla da Escola- 706

Edilce da Conceição Santos- 707

Anderson-Derson- 704

Almerindo- 709

Lorena Silva- 714

Cassia Regina- 701

Claudia Rancanti- 708





Pontos de votação:





Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros- Rua San Salvador nº 71 – Estrela Dalva

Escola Municipal Padre Henrique Brandão- Rua Crispim Jaques, 987 - Vista Alegre

Escola Municipal Hugo Werneck- Rua Oscar Trompowisk, 1372 - Vila São Jorge

Escola Municipal Magalhães Drumond- Rua Contendas, 63 - Alto Barroca

Escola Municipal Professor Mario Werneck- Rua Abati, 10 - Santa Maria

Escola Municipal Oswaldo Cruz- Rua Santos, 2200 - Jardim América

Escola Municipal Mestre Ataíde- Rua Augusto José dos Santos 560 – Betânia









Pampulha





Candidatos e número de urna:





Tia Rosângela- 807

Chams- 803

Valdeir- 802

Bárbara Cristina (R)- 808

Mônica Tatá (R)- 804

Duda (R)- 805

Ivana (R)- 801

Edna do Trevo- 812

Luiz Cal Dornelas - 811

Patrícia Duarte- 814

Bruno Gleidson- 810

Adriana Volpini- 813

Bruno Pinheiro- 809

Maria Elisa- 806





Pontos de votação:





Escola Municipal Alice Nassif- Avenida Expedicionário Paulo de Souza, 721 - Itatiaia

Escola Municipal Aurélio Pires- Rua Barrinha, 171 - Liberdade

Escola Municipal Professor Amílcar Martins- Rua Prelúdio, 54 - Santa Amélia

Escola Municipal Santa Terezinha- Rua Conceição Aparecida, 180 - Santa Terezinha

Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia- Rua Aluísio Davis, 53 - Ouro Preto

Escola Municipal Júlia Paraíso- Rua Tiés, S/N - Alípio de Melo

Diretoria Regional de Assistência Social- Avenida Presidente Antônio Carlos, 7.596, São Luiz.





Venda Nova





Candidatos e número de urna:





Rosângela Pires- 902

Tati- 905

Mônica da Vila do Índio- 908

Piedade- 906

Priscilla Oliveira- 910

Moises Oliveira- 903

Valéria Evans- 909

Lucia Teixeira- 904

Ângela Filha do Maestro Alarico (R)- 907

Soninha do Lagoa- 901





Pontos de votação:





Coordenadoria de Atendimento Regional Venda Nova- Rua Padre Pedro Pinto, 1055 -Venda Nova

Escola Municipal Joaquim dos Santos- Rua Antônio José dos Santos, 300 - Céu Azul

Escola Municipal Doutor José Xavier Nogueira- Rua Navarra, s/nº- Jardim Europa

Escola Municipal Jardim Leblon- Rua Silva Xavier, 45 - Jardim Leblon

Escola Municipal Milton Campos- Rua Jovino Rodrigues Pêgo, 145 - Mantiqueira

Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa- Rua Márcio Lima Paixão, 8 - Rio Branco

Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade- Rua Brodósqui, 51 – Piratininga