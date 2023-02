Conselho Tutelar do Barreiro é arrombado e funcionamento é prejudicado

A sede do Conselho Tutelar do Barreiro foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A sede do Conselho Tutelar do Barreiro foi arrombada, na madrugada desta segunda-feira (13/2). A perícia foi acionada por volta das 8h20, quando os funcionários chegaram para trabalhar e se depararam com a instituição revirada.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, objetos foram furtados, dentre eles, uma arma de choque utilizada pela segurança local. Até agora, ninguém foi preso.

Em razão do trabalho da perícia no local, o atendimento integral ao público está prejudicado. Apenas atendimentos urgentes serão realizados no local, demais demandas devem ser contatadas através do telefone fixo (31) 3277-8925, assim que forem liberadas pelas autoridades.

*Estagiária sob supervisão