Podcast criado no Barreiro conta histórias de moradores icônicos da região

Podcast conta histórias de moradores do Barreiro (foto: Arquivo pessoal/divulgação) Agora o Barreiro de Cima tem um podcast que contar as histórias dos moradores icônicos da região. Com o nome de ‘Paibola - agência de histórias’, o podcast recém-criado entrevista pessoas que vivem na região, compartilhando as suas vivências do bairro para o mundo.

As conversas são conduzidas pelo poeta e ativista Gilson Fubá, morador da comunidade, e Felipe Ivanicska, idealizador do projeto e jornalista que, há 10 anos, pesquisa e produz áudio-documentários no podcast Histórias Vizinhas.

Gilson Fubá destaca a importância do projeto. “Uma das ideias que nos norteia é a construção da imagem da comunidade pelos próprios moradores. A gente imagina que a partir do momento que apresenta os moradores na sua humanidade, na suas histórias de vida é uma forma de questionar uma abordagem que a mídia quase sempre faz das periferias, que é exclusivamente um local da violência. A gente entende que aqui e todas as periferias são muito mais do que isso”, expõe.

EPISÓDIOS

Todos os episódios estão disponíveis na plataforma do Spotify e no site do paibola barreiro . A duração média deles varia, alguns têm quase 40 minutos de conversas e outros a metade do tempo.

O próximo episódio tem previsão de ser lançado no final de março, e contará a vida de Gabriel, um jovem negro do Flávio Marques, que cursa Direito na UFMG, e integra o grupo Diverso, que trabalha as relações entre Direito, gênero e raça.





ORIGEM





O objetivo da iniciativa é de criar uma produtora de podcasts feita pela comunidade e para ela, contando as histórias que só as pessoas que vivem ali podem contar bem e valorizar, para registrar e contar as memórias do bairro para o mundo.



A comunidade pode participar e ajudar a construir a Paibola. Os idealizadores do projeto estão à disposição para ensinar, orientar e incentivar as pessoas a produzirem suas próprias histórias, seja ensinando a parte técnica de gravar e editar, ou pensando no que essa agência pode trazer. O projeto nasceu com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte/Edital Descentra .A origem do nome Paibola vem em homenagem ao apelido dado a um catador de recicláveis conhecido no Bairro Vila Cemig, trabalhador muito querido pelas crianças e vizinhos, como explica Gilson.