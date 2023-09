Situação de Zema é 'tenebrosa'

440

Orion Teixeira



A avaliação negativa e expressão de espanto foram exibidas, na terça-feira, por ninguém menos do que o secretário de Governo de Zema, o deputado estadual Gustavo Valadares (PMN). Contrariando a propaganda oficial que alardeia que "Minas está nos trilhos" e que o "estado é eficiente", Valadares fez a declaração em debate, na Assembleia Legislativa, sobre a venda das joias da coroa: Cemig, Copasa e Codemig, poderosa estatal do nióbio. Enfatizou que a "realidade financeira de Minas é tenebrosa". Afinal, o estado está nos trilhos ou o trem tá vindo?



Junto da econômica, igualmente tenebrosa é a relação política da qual Valadares foi escalado para resolver: as dificuldades dele se assemelham às dos três antecessores na pasta. Na semana passada, Zema conseguiu só 29 votos para autorizá-lo a viajar para o exterior. Agora, seu projeto que aumenta o ICMS em 2 pontos percentuais para supérfluos encontra forte resistência. Tem deputado fiel, que não vota contra, avisando que, na hora dessa votação, vai deixar o plenário.



Ontem mesmo, o governo registrou uma baixa na base propalada de 57 dos 77 votos. A ex-deputada Celise Laviola pediu demissão de cargo no governo porque seu filho e sucessor, o deputado Zé Laviola (Novo), foi ignorado por Zema na viagem ao exterior, para onde levou o concorrente dele, deputado Enes Cândido (Republicanos), e ainda com anúncio de investimentos para a região onde os dois são votados (Leste).



Ontem mesmo, o governo registrou uma baixa na base propalada de 57 dos 77 votos. A ex-deputada Celise Laviola pediu demissão de cargo no governo porque seu filho e sucessor, o deputado Zé Laviola (Novo), foi ignorado por Zema na viagem ao exterior, para onde levou o concorrente dele, deputado Enes Cândido (Republicanos), e ainda com anúncio de investimentos para a região onde os dois são votados (Leste).





Para aprovar o projeto, terá que tirar a ração para pets da nova tributação. A eventual derrota no ICMS aumentado pode contaminar a base de Zema para as PECs prioritárias, que retiram o referendo popular da Constituição e reduzem o voto qualificado de 48 para 39 para facilitar a venda das estatais.



Prefeito turbinado



Após a promessa de apoio de Lula, o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), avaliou que não pode mais esconder a intenção de se recandidatar no ano que vem. Convocou a turma para colocar o bloco na rua. Está preparando a visita de Lula no final deste mês, para confirmar sua primeira grande obra: 2.500 casas populares do Minha Casa, Minha Vida no terreno do desativado Aeroporto Carlos Prates (Noroeste). E, no dia 2 de outubro, vai anunciar pacote de obras para toda a cidade, de olho no céu e nas áreas de risco. A ideia não é mais remover as pessoas que vivem ali, mas remover os riscos dessas áreas.