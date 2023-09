ALMG aprova PL que isenta motorista de pagar mesmo pedágio 2 vezes no dia

Os veículos que tenham que passar mais de uma vez por um pedágio no mesmo dia não vão precisar pagar o valor novamente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou nesta quarta-feira (20/9) em segundo turno o Projeto de Lei (PL) 459/2019, que isenta motoristas de pagar o mesmo pedágio duas vezes no mesmo dia. De acordo com o texto, condutores que já tenham pagado a taxa uma vez e retornem para o destino de origem até às 22h do mesmo dia ficam isentos da contribuição.