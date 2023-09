Lula se reúne com Zelensky e diz ter 'boa conversa' para 'caminhos da paz'

440

Lula e Zelensky se reúnem em Nova York (foto: Ricardo Stuckert / PR) Após desencontros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu presencialmente pela primeira vez nesta quarta-feira (20/9) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que driblou a imprensa por uma porta lateral do hotel onde está hospedado o chefe do Executivo brasileiro. A reunião foi fechada.





Participaram da conversa o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.













Leia também: Três sinais de que Lula e Biden tentam levar relação a novo patamar Em março, os líderes chegaram a conversar por telefone. Já em maio, ensaiaram um encontro durante a cúpula do G7 no Japão, mas após problemas de agendas, a conversa não ocorreu. Na época, o governo brasileiro alegou ter oferecido dois horários para o líder ucraniano, mas ele não compareceu.





Já a Ucrânia, alegou que a equipe de Lula demorou a responder sobre a disponibilidade para o encontro e quando respondeu, Zelensky já tinha outros compromissos. Após o desencontro, Zelensky teceu declarações polêmicas, como quando disse que Lula repetiu as falas do presidente russo, Vladimir Putin.





Em declarações anteriores, Lula chegou a afirmar que Zelensky também é responsável pela guerra porque "quando um não quer, dois não brigam" e já insinuou que a Ucrânia deveria abrir mão da Crimeia. O chefe do Executivo brasileiro também negou venda de material militar para o governo ucraniano e não apoia sanções contra a Rússia.O encontro entre ambos ocorre também após Lula ter dito que Putin não seria preso se viesse ao Brasil para a reunião do G20, embora tenha uma ordem de prisão por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional (TPI), do qual o Brasil é signatário. Depois, o presidente recuou da declaração, mas afirmou não saber qual a serventia do TPI e que estudaria a razão pela qual o país assinou o tratado.





Por outro lado, Lula tem defendido a criação do que chama de "clube da paz", que negocie o fim da guerra no Leste europeu que já dura um ano e meio. O presidente brasileiro retorna ao Brasil na noite desta quarta-feira (21/9).





Em discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no último dia 19, o presidente Lula afirmou que a guerra da Ucrânia escancara a incapacidade dos países que fazem parte da ONU de alcançarem a paz.